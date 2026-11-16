ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام تصادم کی جگہ سے لاش اور ہتھیار برآمد، لاش کی شناخت ہونا باقی
واضح رہے کہ 11 نومبر کو ضلع کولگام کے آکھرن نوپورہ علاقہ میں مسلح افراد نے سی آر پی ایف پارٹی پر فائرنگ کی تھی-
Published : November 16, 2026 at 11:02 PM IST
کولگام: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں مسلح تصادم کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جائے تصادم سے ایک لاش اور ہتھیار برآمد کیا ہے، تاہم متوفی کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ حکام نے بتایا کہ علاقے میں جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن کے دوران ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوفی کی شناخت اس کے اہل خانہ کی جانب سے تصدیق کے بعد ہی کی جائے گی۔
اطلاعات کے مطابق، علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ خفیہ اطلاع ملنے کے بعد جموں و کشمیر پولیس ، سی آر پی ایف اور فوج نے مشترکہ طور پر محاصرے اور تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔ اس دوران تلاشی پارٹی کے مشتبہ مقام کے قریب پہنچنے پر وہاں چھپے دہشت گردوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔
دریں اثنا، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلن پربھات اور آئی جی پی کشمیر سوجیت کمار نے دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ کولگام کا دورہ کرکے جاری آپریشن کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کارروائی کی نگرانی کی۔
واضح رہے کہ 11 نومبر کو ضلع کولگام کے آکھرن نوپورہ علاقہ میں مسلح افراد نے سی آر پی ایف پارٹی پر فائرنگ کی تھی جس میں تین اہلکار زخمی ہو گئے تھے ،تاہم دہشت گرد موقعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے ،اس واقعہ کے بعد سکیورٹی فورسز کی جانب سے ملوث افراد کی تلاش کے لئے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا جو ابھی بھی جاری تھا ۔تاہم آج پانچویں روز سکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک ملیٹنٹ کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے ۔
حکام کے مطابق علاقے میں آپریشن جاری ہے، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔