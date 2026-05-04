ETV Bharat / jammu-and-kashmir

’بلڈی ہیل‘، عمر عبداللہ کا بنگال انتخابی نتائج پر ردعمل

جہاں عمر عبداللہ نے چونکا دینے والا تبصرہ کیا ہے وہیں محبوبہ مفتی کی دختر نے الیکشن کی شفافیت پر سوال کیا ہے۔

فائل فوٹو
عمر عبداللہ (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 4, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے دوران غیر معمولی حیرت کا اظہار کرتے ہوڑے سماجی رابطہ گاہ پر اپنے جذبات کا اظہار "بلڈی ہیل" (Bloody hell) کے ذریعے کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو برتری حاصل ہے اور وہ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کو اسمبلی انتخابات میں شکست دینے کی پوزیشن میں ہے۔

عمر عبداللہ کی جانب سے پوسٹ کیے گئے انگریزی کے یہ الفاظ ان کی حیرانگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر، جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا نے مغربی بنگال کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔

التجا نے کہا: "مغربی بنگال کا انتخاب شروع سے ہی منصفانہ نہیں تھا۔ مین اسٹریم میڈیا اسے ماسٹر اسٹروک کیوں بتا رہا ہے جبکہ یہ عوامی مینڈیٹ کی کھلی اور دن دہاڑے چوری تھی؟"

الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ووٹوں کی گنتی اور تازہ رجحانات کے مطابق، بی جے پی ریاست مغربی بنگال میں حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت کا ہندسہ آسانی سے پار کر لے گی۔ زعفرانی جماعت پہلی بار بنگال کے اسمبلی انتخابات میں جیت کر تاریخ رقم کرنے اور ممتا کی ترنمول کانگریس کو بڑی شکست دینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. مغربی بنگال انتخابات 2026: آسنسول میں گنتی کے مرکز پر جھڑپ، پولیس کا لاٹھی چارج

TAGGED:

BENGAL ELECTION
BJP
MAMATA BANERJEE
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH ON BENGAL ELECTION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.