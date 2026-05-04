’بلڈی ہیل‘، عمر عبداللہ کا بنگال انتخابی نتائج پر ردعمل
جہاں عمر عبداللہ نے چونکا دینے والا تبصرہ کیا ہے وہیں محبوبہ مفتی کی دختر نے الیکشن کی شفافیت پر سوال کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 4, 2026 at 3:54 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے دوران غیر معمولی حیرت کا اظہار کرتے ہوڑے سماجی رابطہ گاہ پر اپنے جذبات کا اظہار "بلڈی ہیل" (Bloody hell) کے ذریعے کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو برتری حاصل ہے اور وہ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کو اسمبلی انتخابات میں شکست دینے کی پوزیشن میں ہے۔
عمر عبداللہ کی جانب سے پوسٹ کیے گئے انگریزی کے یہ الفاظ ان کی حیرانگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر، جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا نے مغربی بنگال کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔
التجا نے کہا: "مغربی بنگال کا انتخاب شروع سے ہی منصفانہ نہیں تھا۔ مین اسٹریم میڈیا اسے ماسٹر اسٹروک کیوں بتا رہا ہے جبکہ یہ عوامی مینڈیٹ کی کھلی اور دن دہاڑے چوری تھی؟"
الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ووٹوں کی گنتی اور تازہ رجحانات کے مطابق، بی جے پی ریاست مغربی بنگال میں حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت کا ہندسہ آسانی سے پار کر لے گی۔ زعفرانی جماعت پہلی بار بنگال کے اسمبلی انتخابات میں جیت کر تاریخ رقم کرنے اور ممتا کی ترنمول کانگریس کو بڑی شکست دینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
