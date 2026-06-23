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ڈاکٹر قاضی نثار کی 32 ویں برسی پر اننت ناگ میں خون کے عطیہ کے کیمپ کا انعقاد
کیمپ میں نوجوانوں، سماجی کارکنوں، مقامی باشندوں اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
Published : June 23, 2026 at 8:50 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) سابق میر واعظ جنوبی کشمیر مرحوم ڈاکٹر قاضی نثار کی یاد میں جاری ہفتہ وار تقریبات کے سلسلے میں ادارہ تحقیقاتِ اسلامی کی جانب سے ایک عظیم الشان خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ پیش کیا۔ یہ کیمپ شہیدِ ملت کو ان کی 32 ویں برسی پر خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی تقریبات کا ایک حصہ تھا۔
کیمپ میں نوجوانوں، سماجی کارکنوں، مقامی باشندوں اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور انسانی جانوں کو بچانے کے جذبے کے تحت خون عطیہ کیا۔
ان کے فرزند قاضی امیر نے کہا کہ شرکاء کی غیر معمولی شرکت نے اس بات کا ثبوت دیا کہ شہیدِ ملت ڈاکٹر قاضی نثار کی تعلیمات، افکار اور انسانی خدمت کا مشن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔انہوں نے کہا کہ خون عطیہ مہم کا مقصد صرف ضرورت مند مریضوں کو خون کی فراہمی یقینی بنانا ہی نہیں بلکہ نوجوان نسل کو فلاحی اور انسان دوست سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دینا بھی ہے۔ انہوں نے عوام کی جانب سے ملنے والے بھرپور تعاون اور مثبت ردِعمل کو سراہتے ہوئے تمام عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کیا۔
شرکاء نے خون عطیہ کرنے کو ایک عظیم انسانی خدمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں معاشرے میں ایثار، اتحاد، بھائی چارے اور سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ بھی انسانیت کی خدمت کے ایسے مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔
پروگرام کے اختتام پر منتظمین نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ شہیدِ ملت ڈاکٹر قاضی نثار کے مشن، افکار اور خدمتِ خلق کے جذبے کو مختلف سماجی، فلاحی اور رفاہی سرگرمیوں کے ذریعے آگے بڑھاتے رہیں گے تاکہ ان کی قربانیوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جا سکے۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر قاضی نثار احمد 1952ء تا 1994ء جنوبی کشمیر کی تاریخ کی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے جنہوں نے مذہبی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ وہ جنوبی کشمیر کے میرواعظ، ممتاز اسلامی اسکالر اور عوامی رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اپنی خطیبانہ صلاحیتوں، عوامی رابطے اور سماجی خدمت کے جذبے کی بدولت انہوں نے عوام کے دلوں میں ایک منفرد مقام حاصل کیا تھا
سیاسی میدان میں ڈاکٹر قاضی نثار احمد نے 1987ء میں مسلم متحدہ محاذ (ایم یو ایف) کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مختلف مذہبی، سماجی اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے اُس دور کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔
ڈاکٹر قاضی نثار صرف ایک سیاسی اور مذہبی رہنما ہی نہیں تھے بلکہ ایک مخلص سماجی کارکن بھی تھے۔ 1985ء میں انہوں نے ’خیرِ عام ٹرسٹ‘ کی بنیاد رکھی جس کے ذریعے بیواؤں، یتیموں اور متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی جاتی تھی۔ انہوں نے جنوبی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے ’اقراء گروپ آف اسکولز‘ کے قیام اور توسیع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔
تاہم 19 جون 1994ء کو ڈاکٹر قاضی نثار احمد کو ضلع اننت ناگ کے دیالگام علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند قاضی یاسر نے جنوبی کشمیر کے میرواعظ کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور امت اسلامی کی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا۔