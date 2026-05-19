سابق میر واعط کی 36ویں برسی کے سلسلے میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد، 225 سے زائد یونٹس خون کا عطیہ
میر واعظ کشمیر نے کہا کہ خون عطیہ کیمپ کے تئیں نوجوان نسل کے اس قدر مثبت اور بھرپور ردِعمل کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔
Published : May 19, 2026 at 8:21 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سابق میر واعظ مولوی محمد فاروق کی 36 ویں برسی کے سلسلے میں آج گنج بخش پارک نوہٹہ، سرینگر میں ''میر واعظ فاونڈیشن'' کے زیر اہتمام اور دو نجی اسپتالوں کے باہمی اشتراک سے ایک بڑے عطیہ خون کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
اس انسان دوست اقدام میں بڑی تعداد میں عام لوگوں خصوصاً نوجوانوں نے پُرجوش انداز میں شرکت کی۔ جن میں طلبہ، رضاکاران، خواتین اور سول سوسائٹی کے اراکین شامل تھے، شرکاء نے انسانیت کی خدمت اور ہمدردی کے عظیم جذبے کے تحت خون کا عطیہ پیش کیا۔
میر واعظِ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کیمپ کا دورہ کیا اور شرکاء سے ملاقات کی۔ ان کے جوش و خروش اور سماجی ذمہ داری کے احساس کو سراہتے ہوئے میر واعظ نے کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات دراصل اُن انسانی اقدار، ہمدردی اور خدمتِ خلق کے اُس جذبے کی عکاسی کرتے ہیں جن کی نمائندگی شہیدِ ملتؒ اپنی پوری زندگی کرتے رہے۔
اس موقعے پر وہاں موجود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ اس عظیم مقصد، یعنی قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کی جانب سے اس قدر مثبت اور بھرپور ردِعمل دیکھ کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شرکاء کی جانب سے انسان دوستی، خلوص اور سماجی خدمت کے جذبے کا مظاہرہ نہایت قابلِ ستائش ہے۔
میر واعظ نے کیمپ میں شرکت کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس پروگرام کے دوران 225 سے زائد یونٹس خون عطیہ دیا گیا۔ انہوں نے میر واعظ فاوؤنڈیشن کے رفقاء، رضاکاروں اور اجالا سائیگنس، امن دیپ ہسپتال کی طبی ٹیموں اور عملے کی انتھک کوششوں کو بھی سراہا جنہوں نے خون عطیہ مہم کو کامیابی کے ساتھ منظم اور مکمل کیا۔
