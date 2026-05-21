بائیز ڈگری کالج پلوامہ میں خون عطیہ کیمپ، تقریباً 100 نوجوانوں نے خون عطیہ کیا
راہی انسانیت فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں اس کیمپ کا اہتمام 'نشہ مکت کشمیر ابھیان' کے تحت کیا۔
Published : May 21, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 3:30 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): گورنمنٹ بائیز ڈگری کالج پلوامہ میں آج غیر سرکاری تنظیم راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک خون عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے ممبران کے ساتھ ساتھ کالج کے طلبہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
کیمپ کے دوران تقریباً 100 پنٹس خون جمع کیا گیا، جسے بعد میں ضلع ہسپتال پلوامہ کے بلڈ بینک کے سپرد کیا گیا تاکہ یہ خون ضرورت مند مریضوں کے کام آ سکے۔ کیمپ کا افتتاح پرنسپل گورنمنٹ بائیز ڈگری کالج پلوامہ نے راہی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہان کی موجودگی میں کیا۔
راہی انسانیت فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں 'نشہ مُکت ابھیان – 100 روزہ مہم' کے تحت منعقد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی پیدا کرنا اور نوجوانوں کو سماجی و انسانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے۔
اس موقعے پر پروفیسر بشیر احمد، پرنسپل گورنمنٹ بائیز ڈگری کالج پلوامہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ خون عطیہ کیمپوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ضرورت مند مریضوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ خون عطیہ کرنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ عطیہ کیا گیا خون چند ہی دنوں میں دوبارہ جسم میں بن جاتا ہے۔
انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ شاکر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خون کی ایک بوند بھی بے حد قیمتی ہوتی ہے۔ ایسے میں خون عطیہ کرنے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ ضرورت مندوں کی جان بچانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔
