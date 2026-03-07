ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بینائی سے محروم کشمیری نوجوان کی تاریخی کامیابی، قالین بافوں کے گاؤں سے یو پی ایس سی تک کا سفر
عرفان نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ “ایک نابینا شخص بھی یو پی ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کرسکتا ہے۔”
Published : March 7, 2026 at 10:42 PM IST
بانڈی پورہ : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے نیدکھائی کے پرسکون گاؤں منزپورہ میں، جو کبھی ماہر قالین بافوں کے لیے مشہور تھا، اب کامیابی کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے۔ بصارت سے محروم نوجوان عرفان احمد لون نے باوقار سول سروسز امتحان (یو پی ایس سی) میں کامیابی حاصل کرکے تاریخ رقم کر دی ہے اور وہ اس کامیابی تک پہنچنے والے پہلے نابینا شخص بن گئے ہیں۔
عرفان احمد لون نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ “میں پہلے ہی ملازمت کر رہا تھا اور مالی طور پر مستحکم تھا، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایک نابینا شخص بھی یو پی ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔” 30 سالہ عرفان احمد لون نے بتایا کہ جب انہیں کامیابی کی خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو فون کیا۔ وہ اس وقت نئی دہلی میں لائف انشورنس کارپوریشن (ایل آئی سی) میں اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سیاسیات میں ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد یہ ملازمت حاصل کی تھی۔
عرفان احمد لون ان 16 امیدواروں میں شامل ہیں جنہوں نے جموں و کشمیر سے اس سال یونین پبلک سروس کمیشن کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔ سنہ 2011 میں شاہ فیصل کے سول سروسز امتحان میں ٹاپ کرنے کے بعد سے خطے میں نوجوانوں میں اس شعبے کی طرف رجحان بڑھا ہے۔ تاہم عرفان کی کامیابی غیر معمولی ہے کیونکہ ان کا سفر شدید جسمانی اور ذاتی مشکلات سے بھرا رہا۔
انہوں نے کہاکہ “یہ ایک اہم سفر تھا اور میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس بار امتحان ضرور پاس کرنا ہے۔ میرے خاندان، اساتذہ اور دوستوں کی حوصلہ افزائی اور دعاؤں نے مجھے کامیابی تک پہنچایا۔” عرفان ایک غریب کسان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بشیر احمد لون محکمہ آبپاشی و سیلاب کنٹرول میں ایک عارضی مزدور تھے جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ بچپن میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب ایک بچے نے انجکشن ان کی آنکھ میں چبھو دیا جس سے ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔
اس حادثے کے صرف ایک ماہ بعد، جب وہ سات سال کی عمر میں مقامی اسکول میں داخل ہوئے تھے، ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ایک ہم جماعت کے ہاتھ سے تیز دھار پنسل ان کی دوسری آنکھ میں لگ گئی جس سے وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔ ان کے والد بشیر احمد لون انہیں علاج کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) نئی دہلی لے گئے۔
55 سالہ بشیر احمد لون نے کہاکہ “ہم نے دو سال دہلی میں گزارے جہاں اس کی آنکھوں کے 25 آپریشن ہوئے، مگر بینائی واپس نہ آ سکی۔ وہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔” جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے گھر کے باہر ایک بڑا خیمہ لگا ہوا تھا جہاں دور دور سے آنے والے مہمانوں کو بٹھایا جا رہا تھا۔
نیدکھائی گاؤں، جہاں کبھی ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت عروج پر تھی مگر اب اس پیشے میں کمی آ چکی ہے، وہاں عرفان احمد لون کی کامیابی ایک نئی امید اور تبدیلی کی علامت بن گئی ہے۔ ایران کے حوالے سے احتجاج کے باعث پابندیوں کے بعد جب جمعہ کی شام وادی میں تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ بحال ہوا تو عرفان کی کامیابی کی خبر قریبی اور دور دراز دیہات تک تیزی سے پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد انہیں مبارک باد دینے ان کے گھر پہنچنے لگی۔
عرفان کے والد نے جذباتی انداز میں کہاکہ “میں برسوں کی مالی اور جذباتی مشکلات کے بعد اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میں میری بیوی بھی وفات پا گئی تھی، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا۔” خود آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والے بشیر احمد لون نے کشمیر میں خصوصی بچوں کے لیے اسکول تلاش کیے مگر وہاں سہولیات ناکافی تھیں۔ بعد میں ایک پڑوسی نے مشورہ دیا کہ عرفان کو دہرادون کے ماڈل اسکول فار وزوئلی ہینڈی کیپڈ میں داخل کرایا جائے۔
پہلے سال ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا داخلہ فارم رابطے اور مواصلاتی سہولیات کی کمی کی وجہ سے اسکول تک نہیں پہنچ سکا۔ بشیر احمد لون نے بتایاکہ “اگلے سال میں نے دوبارہ کوشش کی اور خود جا کر فارم جمع کرایا۔ اس سارے عمل میں بہت مشکلات آئیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے علاج اور تعلیم کے لیے اپنی 12 کنال آبائی زمین بھی فروخت کر دی۔” انہوں نے کہاکہ “لیکن آج میں خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے نہ صرف مجھے فخر محسوس کرایا بلکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔”
عرفان کی چھوٹی بہن شابیہ بشیر جو گیارہویں جماعت کی طالبہ ہے، اپنے بھائی کی کامیابی سے بے حد متاثر ہے اور مستقبل میں اسی طرح کامیابی حاصل کرنے کا عزم رکھتی ہے۔