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کوکرناگ: صوف شالی میں دو بھیڑوں کو ہلاک کرنے والا کالا ریچھ پکڑ لیا گیا
کوکرناگ میں گائے کے باڑے میں کالے ریچھ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ بعد ازاں وائلڈ لائف محکمہ نے ریچھ کو قابو کرلیا۔
Published : November 14, 2026 at 8:31 AM IST
اننت ناگ( دین عمران) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے صوف شالی کوکرناگ میں ایک مرتبہ پھر جنگلی ریچھ کی موجودگی نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، جہاں ایک کالا ریچھ رات کے دوران ایک رہائشی کے مویشی خانے میں داخل ہوگیا اور وہاں موجود دو بھیڑوں کو اپنا شکار بنا لیا۔
اطلاعات کے مطابق محمد سلطان گگڈو ولد غلام قادر ساکن صوف شالی کے گائے کے باڑے میں رات کے وقت ایک کالے ریچھ نے داخل ہوکر دو بھیڑوں کو ہلاک کر دیا۔ صبح کے وقت باڑے میں ریچھ کی موجودگی کا علم ہونے پر علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور فوری طور پر وائلڈ لائف محکمہ کو اس سلسلے میں اطلاع دی گئی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ایک خصوصی ٹیم محکمہ کی گاڑی میں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کارروائی شروع کی۔
محکمہ کی ٹیم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ ٹرانکو لائز کیا اور اسے بحفاظت قابو میں لے لیا۔ بعد ازاں ریچھ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کے قدرتی مسکن میں چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمہ کی فوری کارروائی اور بروقت اقدامات کو سراہا، جس کے نتیجے میں ایک ممکنہ خطرناک صورتحال پر قابو پاتے ہوئے انسانی جانوں اور جنگلی حیات دونوں کو محفوظ رکھا گیا۔
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قابل ذکر ہے کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں کالے ریچھوں کی آبادی والے علاقوں اور رہائشی بستیوں کے قریب نقل و حرکت کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، جس کے باعث مقامی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر رات کے اوقات میں مویشی خانوں اور رہائشی مکانات کے اطراف جنگلی جانوروں کی موجودگی سے نقصان کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ عوامی حلقوں نے وائلڈ لائف محکمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام اور لوگوں کے تحفظ کے لیے نگرانی اور فوری ردعمل کے نظام کو مزید مستحکم بنایا جائے۔