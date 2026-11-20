ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں ریچھوں کی دہشت، دو ریچھ ٹرینکولائز، ریسکیو آپریشن جاری
ضلع اننت ناگ کے نوگام، ویری ناگ علاقے کے بعد کہرپورہ، کوکرناگ میں ریچھوں کی موجودگی سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 6:56 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے کہرپورہ، کوکرناگ علاقے میں اُس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک گنجان آبادی کے درمیان درخت پر تین کالے ریچھوں کو دیکھا گیا۔ رہائشی علاقے میں ریچھوں کی اچانک موجودگی سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد وائلڈ لائف محکمہ کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔
اطلاع موصول ہوتے ہی وائلڈ لائف کنٹرول روم اچھہ بل کی ایک خصوصی ٹیم نے ڈورو کنٹرول روم کی معاونت اور پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے اشتراک سے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
محکمہ کی ٹیم نے انتہائی احتیاط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مادہ ریچھ اور ایک نیم بالغ ریچھ کو کامیابی کے ساتھ ٹرانکیو لائز (بے ہوش) کرکے بحفاظت قابو میں کر لیا۔ آبادی کے درمیان درخت پر موجود تین ریچھوں کو قابو کرنے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم کو نہایت احتیاط سے کارروائی انجام دینا پڑی، کیونکہ کسی بھی قسم کی لاپروائی سے انسانی جانوں اور خود جنگلی جانوروں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔
مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمہ اور پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ رہائشی علاقے میں جنگلی جانوروں کی موجودگی کے دوران فوری ریسکیو آپریشن نہ صرف انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے بلکہ جنگلی حیات کو بھی نقصان سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
واضح رہے کہ کشمیر بھر میں رہائشی علاقوں میں ریچھوں کی نقل و حرکت انسانی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ریچھوں کو دیکھنے کی صورت میں ان کے قریب جانے، ہجوم جمع کرنے یا انہیں مشتعل کرنے سے گریز کریں اور فوری طور پر وائلڈ لائف محکمہ کو اطلاع دیں۔
یہ بھی پڑھیں:
نوگام ویری ناگ میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جنگلی ریچھ کو بحفاظت پکڑلیا گیا