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ایس پی اوز کی ہلاکت پر طارق قرہ کے بیان کے خلاف جموں میں بی جے وائی ایم کا احتجاج، کارروائی کا مطالبہ
بی جے وائی ایم نے الزام عائد کیا کہ طارق قرہ نے بھارتی فوج پر سوال اٹھائے ہیں، جو ناقابلِ برداشت ہے۔
Published : November 16, 2026 at 2:21 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بھارتیہ جنتا یووا مورچہ (بی جے وائی ایم) کے کارکنوں نے پیر کے روز جموں کے کچی چھاؤنی میں واقع بی جے پی ضلع دفتر کے باہر جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ کے حالیہ بیان کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج ضلع کشتواڑ میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز)، ریشپال کمار اور بابی چند، کی ہلاکت کے حوالے سے دیے گئے بیان کے خلاف کیا گیا۔
احتجاج کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے وائی ایم کے ریاستی صدر ارون پربھات نے کانگریس قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ طارق حمید قرہ نے کشتواڑ کے جنگلات میں شہید ہونے والے جوانوں کی شہادت کا مذاق اڑاتے ہوئے براہِ راست ہندوستانی فوج پر سوال اٹھائے ہیں، جو کسی بھی صورت قابلِ برداشت نہیں ہے۔
ارون پربھات نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا ہاتھ ہمیشہ دہشت گردوں کے ساتھ رہا ہے اور وہ پاکستان و دہشت گردوں کے تئیں ہمدردی رکھتی ہے۔ ان کے مطابق طارق حمید قرہ نے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان کے ذریعے دہشت گردوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔
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بی جے وائی ایم کے صدر نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے رہنما اگر شہداء کی قربانیوں کی توہین کریں گے تو انہیں عوامی غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طارق حمید قرہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ ارون پربھات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہید ریشپال کمار اور شہید بابی چند کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کشتواڑ کے دچھن-واڑون علاقے کے جنگلات سے دو لاپتہ ایس پی اوز کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ اتوار کے روز سرینگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے ریاستی صدر طارق حمید قرہ نے اس واقعے پر سوالات اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں اہلکار سول کپڑوں میں شکار کے لیے گئے تھے اور واپسی پر سیکیورٹی فورسز نے انہیں غلط فہمی میں دہشت گرد سمجھ کر گولی مار دی، لہٰذا اس واقعے کے تمام پہلوؤں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہئیں۔
دوسری جانب بی جے پی رہنماؤں نے طارق حمید قرہ کے اس بیان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ پست کرنے اور شہداء کی توہین کے مترادف قرار دیا ہے۔
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