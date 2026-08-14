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قاضی گنڈ میں بی جے پی کی منفرد ترنگا ریلی، 120 فٹ بلند پرچم کو سلامی
ریلی کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور حب الوطنی پر مبنی نعرے بلند کرتے ہوئے قومی جذبے کا اظہارکیا۔
Published : August 14, 2026 at 3:28 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے قاضی گنڈ علاقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے ایک شاندار اور منفرد ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت بی جے پی کے سینئر رہنما رفیق ہمانی اور پارٹی کے مہیلا ونگ کی نائب صدر ہرمیشہ رفیق نے کی۔
ریلی کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور حب الوطنی پر مبنی نعرے بلند کرتے ہوئے قومی جذبے کا اظہار کیا۔ کارکنوں کی جانب سے ترنگے لہراتے ہوئے حب الوطنی کے گیت بھی پیش کیے گئے، جس سے پورے علاقے میں ایک جوش و خروش کا ماحول دیکھنے کو ملا۔
اس موقع پر بی جے پی مہیلا ونگ کی نائب صدر ہرمیشہ رفیق نے منفرد انداز میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے جے سی بی کی مدد سے قاضی گنڈ میں تقریباً 120 فٹ بلند کھمبے پر ترنگا نصب کیا اور قومی پرچم لہرا کر اسے سلامی پیش کی۔ بلند کھمبے پر لہراتے ہوئے ترنگے نے موقع پر موجود لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔
ریلی کے دوران شرکاء نے قومی پرچم کو بلند رکھتے ہوئے ملک کی یکجہتی، سالمیت اور قومی جذبے کے حق میں نعرے بلند کیے، بی جے پی کارکنوں نے کہا کہ ترنگا ملک کی آن بان اور شان کی علامت ہے اور اس کے احترام کے ساتھ ساتھ قومی اتحاد اور سالمیت کو مضبوط بنانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔
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مقررین نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات کا مقصد عوام بالخصوص نوجوان نسل میں حب الوطنی، قومی یکجہتی اور ملک کے تئیں ذمہ داری کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترنگا ملک کے مختلف علاقوں، زبانوں اور ثقافتوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے اور ہندوستان کی وحدت و سالمیت کی علامت ہے۔
قاضی گنڈ میں منعقدہ اس ترنگا ریلی کے دوران شرکاء میں خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملا، جبکہ ریلی کے اختتام پر قومی پرچم کو سلامی پیش کی گئی اور ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔