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بی جے پی کی سیوا جیوتی یاترا، سنیل شرما کا عمرعبداللہ اور ووٹ چوری کے الزامات پر سخت ردِعمل
یاترا کی قیادت جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف سنیل شرما نے کی۔
Published : October 7, 2026 at 3:21 PM IST
کُولگام (فیاض لولو): وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سالہ عوامی خدمت کے سفر کو اجاگر کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی کُوگام یونٹ کی جانب سے منگل کے روز ’سیوا جیوتی یاترا‘ کا انعقاد کیا گیا۔ یاترا میں بی جے پی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے شرکت کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل سیاسی و عوامی سفر کے دوران عوامی خدمت اور ترقی سے متعلق پارٹی کے مؤقف کو اجاگر کیا۔
یاترا کی قیادت جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف سنیل شرما نے کی، جبکہ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے پروگرام کی صدارت کی۔ یاترا کا آغاز کُوگام میں واقع بی جے پی دفتر سے ہوا اور یہ مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی کُلگام بس اسٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔
اس موقع پر کارکنوں نے عوامی خدمت اور قوم کی تعمیر کے پیغام کو اجاگر کیا اور کہا کہ ’سیوا جیوتی یاترا‘ کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کرنا اور پارٹی کارکنوں کو عوامی خدمت کے لیے مزید متحرک کرنا ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد حزبِ اختلاف سنیل شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 25 سالہ عوامی سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست میں عوامی خدمت کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کارکنان بھی اسی جذبے کے تحت عوام کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔
سنیل شرما نے اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن سے متعلق حالیہ مؤقف پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمر عبداللہ نے اپنا انتخاب جیتا تھا تو اس وقت انہوں نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کی تعریف کی تھی اور انتخابات کو منصفانہ اور شفاف قرار دیا تھا۔
ان کے مطابق اس وقت عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ انتخابات فیئر طریقے سے منعقد ہوئے اور انتخابی عمل میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن آج جب وہ راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن اور ووٹنگ کے عمل پر سوالات اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک مختلف مؤقف دکھائی دیتا ہے۔
سنیل شرما نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر عمر عبداللہ کے مطابق ان کے اپنے انتخاب کے وقت الیکشن کمیشن نے شفاف اور منصفانہ طریقے سے انتخابات منعقد کیے تھے تو پھر آج اسی انتخابی نظام پر ’ووٹ چوری‘ جیسے الزامات کیسے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے بارے میں مختلف اوقات میں اختیار کیے جانے والے مؤقف پر عوام کے سامنے وضاحت ہونی چاہیے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس رہنما راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں انتخابی فہرستوں اور انتخابی عمل سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے سوالات اٹھا رہی ہیں، جبکہ بی جے پی ان الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج بھی ہوا، جس میں ’ووٹ چوری‘ کے الزامات کو مرکزی موضوع بنایا گیا۔
سنیل شرما نے کہا کہ انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد جمہوری نظام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو انتخابی اداروں کے بارے میں اپنے بیانات میں مستقل مزاجی برقرار رکھنی چاہیے۔ انہوں نے بی جے پی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان رہ کر پارٹی کے پروگراموں اور حکومت کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی اقدامات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔
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بی جے پی رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ ’سیوا جیوتی یاترا‘ محض ایک سیاسی پروگرام نہیں بلکہ عوامی خدمت کے جذبے کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ معاشرے کے مختلف طبقات تک پہنچیں، عوامی مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے متعلقہ فورمز پر آواز اٹھائیں۔
یاترا کے اختتام پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 25 سالہ عوامی سفر کو اجاگر کرتے ہوئے عوامی خدمت، ترقی اور قومی تعمیر کے پیغام کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔