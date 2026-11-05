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بارہمولہ میں بی جے پی کی 'جمہوریت بچاؤ، لاقانونیت ہٹاؤ' مہم، انڈیا بلاک پر تنقید
بی جے پی نے اپوزیشن کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر کی بدحالی کا ذمہ دار نیشنل کانفرنس کو ٹھہرایا۔
Published : November 5, 2026 at 9:07 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) ملک بھر میں گزشتہ چند دنوں سے جہاں کانگریس اور دیگر دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں بی جے پی اس کے جواب میں 'جمہوریت بچاؤ، لاقانونیت ہٹاؤ' مہم چلا رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج بارہمولہ میں بی جے پی کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔
پروگرام کے دوران بی جے پی لیڈران نے اپوزیشن جماعتوں ووٹ چوری کے الزام کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم پر ووٹ چوری کا الزام لگ رہا ہے تو یہ صرف کانگریس کی دین ہے کیونکہ اب انہیں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مقررین کے مطابق، ملک میں اب تک 11 بار ایس آئی آر کیا جا چکا ہے اور بی جے پی کے دور میں الیکشن کمیشن اسے پہلی بار کر رہا ہے۔ انہوں نے ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب ایس آئی آر ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ووٹر کا نام دو مختلف جگہوں پر تو درج نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ سیاسی جماعتیں ہمیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔
اس کے علاوہ بی جے پی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے کہا کہ اس وقت جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب سال 1987 میں نیشنل کانفرنس نے مبینہ انتخابی دھاندلی کی تھی، تو کیا وہ ووٹ چوری نہیں تھی؟ اور آج وہی لوگ بی جے پی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اگر ماضی میں ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج جموں و کشمیر خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا اور یہاں کا نوجوان بااختیار ہوتا، لیکن بدقسمتی سے اگر جموں و کشمیر کو کسی نے برباد کیا ہے تو وہ صرف نیشنل کانفرنس ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کے لوک سبھا نمائندے آغا سید روح اللہ مہدی نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن این سی کی قیادت نے ان کی ایک نہ سنی، اور آخر کار انہیں پارٹی سے دور ہونا پڑا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وقت وقت پر دھوکا کیا گیا ہے اور کانگریس و نیشنل کانفرنس اس سب کی ذمہ دار ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں نے موجودہ صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس وقت نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، جبکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے صرف بی جے پی سرکار ہی مخلصانہ کام کرتی ہے۔
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