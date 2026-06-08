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کشمیری ہوں، ہوٹل میں رکنے نہیں دیا:بھاجپا لیڈر کا الزام ، نفرت کی سیاست کا نتیجہ: این سی کا رد عمل
بھاجپا جموں کشمیر کے میڈیا انچارج ساجد یوسف کا کہنا ہے کہ انہیں مہاراشٹرا کے ہوٹل میں چیک ان کے بعد نکل جانے کو کہاگیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 8, 2026 at 6:35 PM IST
سرینگر: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر، ساجد یوسف شاہ، نے الزام عائد کیا ہے کہ "کشمیری شناخت" کی وجہ سے انہیں ریاست مہاراشٹر میں رہائش نہیں دی گئی۔ ان کے اس بیان پر برسراقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے میڈیا انچارج ساجد یوسف شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کے ایک ہوٹل میں چیک اِن کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا: "مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ایک ہوٹل میں قیام کے لیے داخل ہونے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد مجھ سے ہوٹل چھوڑنے کو کہا گیا۔ کیونکہ میری کشمیری شناخت سے متعلق خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔" انہوں نے اپنی پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی ٹیگ کیا ہے۔
تاہم ساجد شاہ نے ہوٹل مالک کو "شائستہ" اور "کھلے دل سے بات کرنے والا" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور تکلیف دہ تھا۔ شاہ کے مطابق ہوٹل مالک نے کہا کہ وہ صرف ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا: "میں نے اس کی دیانت داری کی قدر کی اور میں از خود ہی بغیر کسی تلخ کلامی یا تنازع کے وہاں سے چلا گیا۔"
Today, I experienced something that left me deeply saddened.— Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) June 6, 2026
After checking into a hotel in Aurangabad, Maharashtra, I was later (After an hour) asked to leave because of concerns linked to my Kashmiri identity.
The owner was courteous & candid. He acknowledged that the…
ساجد شاہ نے کہا کہ وہ یہ واقعہ ہمدردی حاصل کرنے یا کسی پر الزام عائد کرنے کے لیے بیان نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ قوانین تو ایک قوم کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن اعتماد اور باہمی سمجھ بوجھ پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے۔
بی جے پی رہنما کا مزید کہنا ہے کہ کشمیریوں نے دہائیوں سے جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ "اکثر بھارتیوں نے ہمارا خیرمقدم محبت اور احترام سے کیا ہے، لیکن ایسے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بعض غلط فہمیاں اور خدشات اب بھی موجود ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "مجھے ہندوستان اور اس کے عوام پر مکمل بھروسہ ہے اور یہ واقعہ میرے اعتماد کو متزلزل نہیں کر سکتا۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ "ملک ایک ایسے مستقبل کی جانب بڑھے گا جہاں کسی شہری کا فیصلہ اس کے علاقے، مذہب یا شناخت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے کردار اور طرز عمل کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
دوسری جانب، نیشنل کانفرنس (این سی) نے اس واقعے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی اب "اپنے ہی طرز سیاست کا نتیجہ بھگت رہی ہے"۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا: "نفرت کی جو سیاست بی جے پی ملک بھر میں پھیلاتی آ رہی ہے، آج اسی کے اثرات اس کے اپنے ایک کارکن تک پہنچ گئے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ ساجد شاہ کشمیر میں آر ایس ایس کے ماحول میں پروان چڑھے اور بی جے پی کے مسلم مخالف پروگراموں کے باوجود پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن ان کے لیے مسلمان ہونا ہی انہیں الگ کر دینے کی کافی وجہ بن گیا۔
عمران نبی ڈار نے کہا: "کسی مسلمان کو صرف وفاداری یا خوشامد کی بنیاد پر اس پیمانے سے نہیں بچایا جا سکتا جس سے دوسرے مسلمانوں کو پرکھا جاتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "یہ بی جے پی کے ساتھ وابستہ مسلمانوں کے لیے ایک بیداری کا لمحہ ہونا چاہیے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی قبولیت مشروط ہے۔ اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔"
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