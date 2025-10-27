ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی رہنما کا اعتراف: این سی نے جمہوری نظام کو مضبوط کیا، مگر وعدے ادھورے
بی جے پی رہنما عبدالغنی کوہلی نے نیشنل کانفرنس حکومت کے ابتدائی اقدامات کو مثبت قرار دیتے ہوئے وعدوں کی تکمیل پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 27, 2025 at 2:27 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر عبد الغنی کوہلی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کی سمت کچھ مثبت اقدامات ضرور کیے ہیں، تاہم انتخابی منشور کے تمام وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔
انہوں نے کہا: ’’الیکشن سے پہلے سول سیکریٹریٹ میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، مگر اب وزراء عوام سے مل رہے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کر عوامی مسائل سن رہے ہیں، جو جمہوری طرز حکومت کی اچھی نشانی ہے۔‘‘ کوہلی نے اعتراف کیا کہ ’’اگرچہ نیشنل کانفرنس حکومت کو ابھی صرف ایک سال ہوا ہے، اس کے باوجود کئی کام ابھی گورنر سطح پر ہی انجام دیے جا رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے برسوں میں نیشنل کانفرنس اپنے منشور میں کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی۔
راجیہ سبھا انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی رہنما نے کہا کہ پارٹی اس بات سے مطمئن ہے کہ چار ارکان نے بی جے پی امیدوار ست پال شرما کے حق میں اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالغنی کوہلی نے کہا کہ ’’نگروٹہ اور بڈگام اسمبلی حلقوں میں بی جے پی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔‘‘
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں اسمبلی کے ضمنی انتخابات نومبر میں منعقد کیے جائیں گے، جس کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔
