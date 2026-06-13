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پلوامہ میں بی جے پی کارکنوں کی مجوزہ ریلی منسوخ، کارکنوں میں ناراضگی
بی جے پی لیڈر کے مطابق ریلی کا مقصد انتظامیہ کی توجہ پلوامہ میں ترقیاتی مسائل اور عوامی مشکلات کی طرف مبذول کرانا تھا۔
Published : June 13, 2026 at 5:01 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کارکنوں کی جانب سے ترقیاتی مسائل کو اجاگر کرنے اور ضلع کو درپیش چیلنجز کی جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے مجوزہ ریلی منسوخ کر دی گئی، جس کے بعد پارٹی کے بعض حلقوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔
بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے کہا کہ ریلی کا مقصد لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی توجہ پلوامہ میں ترقیاتی مسائل اور عوامی مشکلات کی طرف مبذول کرانا تھا۔ ان کے مطابق ضلع صدر شوکت احمد غیور کی جانب سے اعتراضات سامنے آنے کے بعد پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔
اس پیش رفت پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر (اربن لوکل باڈیز) اعجاز احمد دھوبی نے ریلی کی منسوخی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو جمہوری انداز میں عوامی مسائل اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنظیم کے اندر کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
پارٹی کارکن سہیل احمد نے بھی ضلع میں تنظیمی امور پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بار بار کے اختلافات اور پارٹی سرگرمیوں میں مداخلت سے زمینی سطح پر کارکنوں کے حوصلے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارٹی قیادت سے مطالبہ کیا کہ کارکنوں کے تحفظات دور کیے جائیں اور تنظیم کے اندر بہتر ہم آہنگی پیدا کی جائے۔
ریلی میں شرکت کے خواہشمند کارکنوں کا کہنا تھا کہ پلوامہ میں ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے مسائل پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے اپیل کی کہ تنظیمی اتحاد کو یقینی بنایا جائے اور ضلع کی ترقی کے لیے تعمیری اقدامات کی راہ ہموار کی جائے۔
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تاہم، کارکنوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے ضلع صدر شوکت احمد غیور کا فوری ردِعمل سامنے نہیں آیا۔ پارٹی حلقوں میں اس معاملے کو ایک داخلی تنظیمی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے حل کے لیے سینئر قیادت کی مداخلت ضروری سمجھی جا رہی ہے۔