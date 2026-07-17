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بارسو پلوامہ میں بی جے پی کارکنان کی میٹنگ، محمد لطیف بٹ کی این سی حکومت پر تنقید
محمد لطیف بٹ نے موجودہ حکومت کوتنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنےمیں ناکام رہی ہے۔
Published : July 17, 2026 at 5:03 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): پلوامہ کے بارسو علاقے میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کارکنان کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت پارٹی کے سابق ضلع صدر پلوامہ محمد لطیف بٹ نے کی۔ اس موقع پر متعدد نوجوانوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں نے موجودہ ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔
سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ "جنتر منتر پر احتجاج کرنے سے بہتر ہوتا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جاتا۔ آج جموں و کشمیر کا نوجوان یہ سمجھ چکا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ احتجاج کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی 20 تاریخ کو جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے مسائل اور حقوق کی نمائندگی کے لیے سیکرٹریٹ گھیراؤ کرے گی۔ ان کے مطابق حکومت نوجوانوں کے جائز مطالبات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، جس کے خلاف پارٹی جمہوری انداز میں اپنی آواز بلند کرے گی۔میٹنگ کے اختتام پر پارٹی میں شامل ہونے والے نئے کارکنان کا خیر مقدم کیا گیا اور تنظیم کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔