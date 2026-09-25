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بی جے پی دفعہ 370 اور خودمختاری پر اسمبلی میں بحث ہونے نہیں دے گی، سنیل شرما
سنیل شرما نے الزام عائد کرتے ہوئے کہ ریاستی درجے کی بحالی کی بحث سے حکمران جماعت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کررہی ہے۔
Published : September 25, 2026 at 7:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں وکشمیر میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی( بی جے پی) جموں وکشمیر کی مکمل ریاستی درجے کی بحالی پر بحث کی خاطر تیار ہے۔تاہم دفعہ 370 کی بحالی اور 2000 کی خود مختاری کی قرار داد پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سنیل شرما نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی اسمبلی میں پیش کی گئی قرار داد کو متنازع اور اختلاقی قرار دے کر سوال اٹھایا کہ ریاستی درجے کی مکمل بحالی سے متعلق نئی قرار داد میں سال 2000 کی خودمختاری کی قرار داد کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
انہوں نے کہا کہ اس قرار داد کو بی جے نے مسترد کر کے پھاڑ دیا تھا تو پھر آج کی قرار داد میں دوبارہ اسی معاملے کو دوبارہ بحث میں کیوں لایا جارہا ہے۔سنیل شرما نے کانگریس پر سوال اٹھایا اور کہا کہ پارٹی واضح کرے کہ وہ خودمختاری قرار داد اور دفعہ 370 کے معاملے میں کہاں کھڑی ہے اور آیا مزکورہ قرار داد کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ۔
حزب اختلاف کے قائد نے عمر عبداللہ کے سیاسی موقف پر سوال اٹھایا کہ جب بی جے پی خود مختاری کی قرار داد کو مسترد کیا تھا تو عمر عبداللہ اس وقت کی مرکز میں اٹل بہاری واجپائی کی قیادت کی این ڈی اے سرکار میں وزیر تھے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا عمر عبداللہ اس وقت این ڈی اے کے اتحادی نہیں تھے۔انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے ریاستی درجے کے معاملے کو حکمرانی مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے استمعال کر رہا ہے۔ بی جے پی ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق بحث کے لیے تیار ہے نہ کہ دفعہ 370 کی بحالی اورخودمختاری کی قرار داد پر ۔
سنیل شرما نے الزام عائد کرتے ہوئے کہ ریاستی درجے کی بحالی کی بحث سے حکمران جماعت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کررہی اور لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے۔