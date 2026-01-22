ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ بی جے پی کے نائب صدر اتر سنگھ نے علیحدہ جموں ریاست کے مطالبے پر طلبہ کے داخلوں کا خیرمقدم کیا
Published : January 22, 2026 at 4:18 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): پلوامہ کے بی جے پی کے نائب صدر اُتر سنگھ نے مختلف کالجوں میں ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم طلبہ کے داخلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ کے بڑھتے ہوئے داخلے خطے کے تعلیمی مستقبل کے لیے ایک مثبت اور حوصلہ افزا قدم ہیں۔
علیحدہ ریاست جموں کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے بی جے پی کے نائب صدر نے کہا کہ پارٹی کو اس مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس حوالے سے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی عوامی امنگوں اور خطے کی مجموعی ترقی کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل اور تعلیمی و ترقیاتی مواقع کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔
بی جے پی یونٹ پلوامہ کی جانب سے آج ایک اہم پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت اتر سنگھ نے کی۔ اس موقع پر پارٹی کے نو منتخب قومی صدر نیتن نابین پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اتر سنگھ نے نتن نبین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی قیادت میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کی پالیسیوں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ایک نظریاتی جماعت ہے، جو ملک کی ترقی اور عوام کی خدمت کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔
اس موقع پر بی جے پی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا اور کارکنان پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے ایمانداری اور محنت کے ساتھ کام کریں تاکہ پارٹی مزید آگے بڑھ سکے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کسی خاندان یا مخصوص طبقے کی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں کارکردگی، لگن اور محنت کی بنیاد پر ہر کارکن کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور لیڈروں نے شرکت کی اور پارٹی کے مستقبل کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔