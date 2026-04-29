بی جے پی مسلمانوں کو انتخابی ہتھیار بنا رہی ہے: شیخ رشید
شیخ رشید ترالی نے کہاکہ حکومت مسلم تعلیمی اداروں کو بند کرکےیہ پیغام دینےکی کوشش کررہی ہیکہ یہ پارٹی مسلمانوں کواپنےحقوق سے محروم کرے گی
Published : April 29, 2026 at 10:24 AM IST
ترال( شبیر بٹ): ملک کی کئ ریاستوں میں جاری انتخابات میں ووٹروں کو لبھانے کے لیے بی جے پی اس وقت کئ ہتھکنڈے آزاما رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلم تعلیمی اداروں کو طاقت کے بل پر بند کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
ان باتوں کا اظہار پی ڈی پی کے سینیر لیڈر شیخ رشید ترالی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ بھاجپا نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں علاقے میں جامع سراج العلوم ادارے کو بند کر کے دراصل ملک کی اکثریت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ پارٹی مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کرے گی اور جو حقوق آیین نے انھیں فراہم کیے ہیں۔
ان پر بھی انھیں گی منشا یہی ہے کہ انتخابات میں اس مدعے کو گرمایا جاے اور ہندو مسلم کرتے ہوئے انتخابات میں فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے ادارے کو جس نے اب تک درجنوں ڈاکٹرس، انجینرس اور سکالرس پیدا کیے ہیں انہیں مرکزی حکومت نے بند کیا ہے جو کہ انتہائی ناانصافی ہے۔
انھوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ آئین ہند کی رو سے ہر طبقے کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور ملک کے کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فرد کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ شیخ رشید نے مزید بتایا کہ اس وقت ملک کے مسلمانوں کو بے چین کرنے کی جو کوششیں کی جارہی ہیں وہ قابل افسوس ہیں تاہم ملک کا مسلمان ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے دب نہیں سکتا۔