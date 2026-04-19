بی جے پی خواتین ریزرویشن بل کی آڑ میں حد بندی کرانا چاہتی تھی: سریندر سنگھ چنی
ان کے مطابق بی جے پی اس بل کی آڑ میں حد بندی کرانا چاہتی تھی تاکہ کل وہاں سے اس کی جیت ممکن ہو۔
Published : April 19, 2026 at 10:07 AM IST
ترال (جموں و کشمیر): خواتین ریزرویشن کی حمایت کرتے ہوئے جموں و کشمیر پردیش کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر بی جے پی پر نشانہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی دراصل پارلمینٹ میں اس بل کی آڑ میں جمہوریت کا قتل کرنا چاہتی تھی۔ تاہم انڈیا بلاک کے اتحاد نے ملک کو ایک بڑے طوفان سے بچا لیا۔ انہوں نے نے ان خیالات کا اظہار جنوبی کشمیر کے دور افتادہ علاقے پستونہ میں ایک پارٹی تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے دوران کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی اپنے عزایم کی تکمیل کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال کرتی ہے اور اس طرح کے حالات کو بہانہ بنا کر دراصل بی جے پی مخصوص علاقوں میں حد بندی کرانا چاہتی تھی تاکہ کل وہاں سے پارٹی کی جیت ممکن ہو۔ تاہم حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی اور انڈیا بلاک کے دیگر رہنماؤں نے اچھی طرح بی جے پی کے عزایم کو بھانپ لیا۔ اس وجہ سے خواتین ریزرویشن کی آڑ میں پاس کرایا جا رہا یہ بل پاس نہیں ہو سکا جو کہ پورے ملک کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ مستقبل میں راہل گاندھی ملک کے وزیراعظم ہوں گے اور وہ صنعت کاروں کے بجائے عوام کے وزیراعظم ہوں گے
متعلقہ خبر: لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن ترمیمی بل ناکام، حکومت کو دو تہائی اکثریت نہ مل سکی؛ دیگر اہم بل بھی واپس
واضح رہے کہ 17 اپریل بروز جمعہ لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد مرکز کو نہ صرف اس بل سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اس سے جڑے دیگر دو اہم بل بھی واپس لینے پڑے۔ تفصیلات کے مطابق آئین (131ویں ترمیمی) بل 2026 کو منظوری کے لیے دو تہائی اکثریت درکار تھی، تاہم ووٹنگ کے دوران حکومت مطلوبہ تعداد حاصل نہ کر سکی۔