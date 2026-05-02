شوبیاں میں بی جے پی کا تربیتی پروگرام، انور خان کا اردو اور کشمیری زبانوں کی حمایت کا اعلان

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 2, 2026 at 4:39 PM IST

شوبیاں : (شاہد ٹاک) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ضلع شوبیاں کی جانب سے آج پنڈت دین دیال اپادھیائے تربیتی پروگرام "پراشکشن مہا ابھیان" کے تحت ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پارٹی کارکنان کو مختلف سطحوں پر مضبوط بنانا تھا۔

یہ اقدام ایک ملک گیر مہم کا حصہ ہے جس کے تحت ضلع سے لے کر بوتھ سطح تک کارکنان کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ پروگرام میں تنظیمی ڈھانچے، عوامی رابطے اور مؤثر ابلاغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری انور خان نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ ضلع صدر راجہ وسیم بھی اس موقع پر موجود تھے۔

اپنے خطاب میں انور خان نے کہا کہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے نظریاتی وضاحت اور نظم و ضبط نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ کارکنان جمہوری عمل کو نچلی سطح پر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

اردو زبان سے متعلق جاری بحث پر بات کرتے ہوئے انور خان نے واضح کیا کہ بی جے پی اردو کو ہٹانے کی حامی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری جیسی علاقائی زبانوں کے فروغ پر بھی یقین رکھتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی لسانی تنوع کے تحفظ کی حامی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں پر الزام عائد کیا کہ وہ تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق بی جے پی ترقی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ پر توجہ دیتی ہے، نہ کہ سیاسی مفاد پرستی پر۔پروگرام میں مختلف علاقوں سے پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔

