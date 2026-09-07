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بی جے پی جموں وکشمیر کے تمام اضلاع کا دورہ کر کے عوامی مسائل کو آئندہ اسمبلی اجلاس میں اٹھائے گی
اس پروگرام کو پارٹی ہیڈکوارٹر میں منعقدہ بی جے پی ارکان اسمبلی کی میٹنگ میں حتمی شکل دی گئی۔
Published : September 7, 2026 at 4:25 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں و کشمیر یونٹ اپنے ایم ایل اے کو 7 سے 20 ستمبر تک ضلع بھر میں عوامی رابطہ پروگرام پر بھیجے گی تاکہ عوامی شکایات کو سناجا سکے اور آئندہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران انہیں اٹھایا جائے۔
اس پروگرام کو پارٹی ہیڈکوارٹر میں منعقدہ بی جے پی ارکان اسمبلی کی میٹنگ میں حتمی شکل دی گئی۔اس آؤٹ ریچ پروگرام کی قیادت اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما کریں گے۔ پروگرام کا آغاز 7 ستمبر کو پونچھ کے دورے سے ہوا ہے۔
پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بی جے پی کے ممبران اسمبلی جموں و کشمیر کے تمام انتظامی اضلاع کا دورہ کریں گے۔ دورافتادہ گاؤں دیہات اور قصبوں سے رہنے والے لوگوں سے ملاقات کریں گے تاکہ عوام ان کے تحفظات سننے اور اسمبلی میں توجہ طلب مسائل کی نشاندہی کریں۔
بی جے پی نے کہا کہ یہ مشق نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کی مبینہ ناکامیوں اور انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ جوابدہی کو یقینی بنانے پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ ایسے میں بی جے پی جے کے جموں وکشمیر یونٹ کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن ست شرما، لوک سبھا کے رکن جوگل کشور شرما، اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر سرجیت سنگھ سلاتھی اور جنرل سکریٹریز سنجیتا ڈوگرا اور گوپال مہاجن نے میٹنگ میں شرکت کی۔
ست شرما نے کہا کہ اس پہل کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ برقرار رکھنا اور اسمبلی میں ان کے خدشات کی نمائندگی کرنا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این سی کی قیادت والی حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے اور عوامی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔
اس موقعے پر سنیل شرما نے کہا کہ بی جے پی اپوزیشن کے طور پر اپنی پوزیشن کو حکومت کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے استعمال کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی لیڈران صرف سرکاری رپورٹوں پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست گاؤں اور قصبوں کا دورہ کریں گے۔