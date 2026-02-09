بی جے پی ہیڈ کوارٹر رامبن میں ممبر اسمبلی ادھمپور و پارٹی ترجمان ایڈووکیٹ آر ایس پٹھانیہ کی پریس کانفرنس

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی ہیڈ کوارٹر رامبن میں ممبر اسمبلی ادھمپور و پارٹی ترجمان ایڈووکیٹ آر ایس پٹھانیہ کی پریس کانفرنس
بی جے پی نے مرکزی بجٹ کو بھارت کے 2047 تک وکست بھارت کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔
Published : February 9, 2026 at 11:03 AM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکز میں برسرِ اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس سال کے مرکزی بجٹ کی تشہیر کے لیے ملک بھر میں کئی مقامات پر پوڈ کاسٹ، سوشل میڈیا اور اخباری اداریے کے ذریعے بجٹ کے فوائد کو بھی فروغ دینے کے لیے پرس کانفرنس کا اہتمام کیا اور کہا کہ اس سال کا مرکزی بجٹ کوئی عام بجٹ نہیں ہے بلکہ 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے رہنما دستاویز ہے۔
پارٹی کے جانب سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بجٹ کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی ترجمان ایڈووکیٹ پٹھانیہ نے کہا کہ بی جے پی 2 سے 10 فروری تک مرحلہ وار پریس کانفرنسوں کا اہتمام کرے گی، تاکہ عوام کو اہم مسائل سے آگاہ کیا جا سکے۔
اسی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی ترجمان ایڈووکیٹ پٹھانیہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی بجٹ پر طلباء، نوجوانوں، پیشہ ور افراد، کسانوں، خواتین، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباریوں، تاجروں، کارکنوں، کاریگروں اور دیگر پیشہ ور گروپوں کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی۔
واضح رہے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے یکم فروری 2026 کو پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2026-27 پیش کیا ہے۔ یہ ان کا لگاتار نواں بجٹ ہے۔ یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال، جغرافیائی سیاسی تناؤ، امریکی ٹیرف پالیسیاں، اور گھریلو مانگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہندوستان کے لیے اہم چیلنجز ہیں۔ اس بجٹ کو حکومت کے مہتواکانکشی "وکست بھارت 2047" ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں اہم سمجھا جارہا ہے۔ صنعت، ایم ایس ایم ایز، کسان، متوسط طبقے، اسٹارٹ اپس، سروس سیکٹر اور صارفین سبھی کو بجٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔