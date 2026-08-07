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بی جے پی نے اننت ناگ کی ریلی میں شرمناک حرکتوں میں ملوث 9 عہدیداروں کو معطل کیا
ضلع صدر راکیش کول نےکہا کہ یہ ریلی 5 اگست کو ہاؤسنگ کالونی میں ضلع یونٹ یا ضلع انتظامیہ کی اجازت کےبغیرمنعقد کی گئی تھی۔
Published : August 7, 2026 at 3:41 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جمعرات کو اننت ناگ ہاؤسنگ کالونی میں منعقدہ ایک ریلی کے دوران بعض افراد کی جانب سے لگائے گئے قابل اعتراض نعروں کو پارٹی سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریمارکس نہ تو پارٹی کے نظریہ کی عکاسی کرتی ہے اور نہ ہی اس کا سرکاری موقف ہے۔ وہیں جمعہ کو پارٹی نے ضلع یونٹ اننت ناگ میں مبینہ طور پر غیر مجاز ترنگا ریلی کے انعقاد اور اس میں شرکت کرنے کے الزام میں 9 عہدیداروں کو معطل اور انہیں پارٹی کے تمام عہدوں سے فوری طور پر ہٹا دیا ہے۔ جب کہ ان کو بنیادی رکنیت سے بھی مزید انکوائری تک معطل کر دیا گیا۔
یہ اقدام بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان کارکنوں کے اس شرمناک طرز عمل پر سخت ردعمل کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں انہوں نے تعرے بازی کرکے کشمیری خواتین کی اجتماعی بے حرمتی کی دھمکیاں دی تھیں۔ 5 اگست کے واقعات کی برسی کے موقعے پر ان کارکنوں نے رقص کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب کشمیری خواتین کی عزت و آبرو ختم ہوگئی ہے۔ یہ نعرہ دراصل نیشنل کانفرنس کے اس نعرے کے ردعمل میں بنایا گیا تھا جس میں دفعہ 370 کو کشمیری خواتین کی عزت قرار دیا جاتا تھا۔ بھاجپا کارکنوں نے تزلیل آمیز طریقے سے یہ نعرے لگائے کہ ان عزی اور فضی (کشمیری خواتین کے علامتی نام) کی عزت و آبرو ختم ہوگئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس ریلی کی قیادت پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق قانون ساز کونسل رکن صوفی یوسف کررہے تھے جنہیں بھاجپا کا صافہ پہنایا گیا تھا۔ پارٹی نے صوفی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔
پارٹی کے ایک اعلامیہ میں ضلع صدر راکیش کول نے کہا کہ یہ ریلی 5 اگست کو ہاؤسنگ کالونی میں ضلع یونٹ یا ضلع انتظامیہ کی اجازت کے بغیر منعقد کی گئی تھی۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ پارٹی نے ریلی کے دوران مبینہ طور پر خواتین کے خلاف کیے گئے "قابل اعتراض اور توہین آمیز ریمارکس" کا بھی سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ اس نے اس طرح کے طرز عمل کو "مکمل طور پر ناقابل قبول اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اقدار، نظم و ضبط، وقار اور اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق، یہ فیصلہ ریاستی جنرل سکریٹری (تنظیم) اشوک کول، ریاستی جنرل سکریٹری انور خان، ریاستی ترجمان اور پربھاری اننت ناگ الطاف ٹھاکر، اور بی جے پی ڈسٹرکٹ کور کمیٹی اننت ناگ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد لیا گیا۔معطل ہونے والے ارکان میں نثار احمد بٹ ، ضلع جنرل سیکرٹری۔ ضلع سیکرٹری خورشید احمد صوفی ، عابدہ رفیق ضلع سیکرٹری اور سابق ضلع نائب صدر ارشاد احمد ملک ، حلقہ صدر شنگس۔ محمد مقبول گنائی ،وحید احمد ایتو حلقہ صدر پہلگام، نثار احمد حکیم ضلع سکریٹری، فیروز احمد حجام ،ضلع سیکرٹری کسان مورچہ اور شبروزہ اختر، ضلع سکریٹری مہیلا مورچہ شامل ہیں۔
حکم نامے میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ بٹینگو اننت ناگ کے الویراحمد ڈار اورکوکرناگ کی فینسی اختر کسی بھی حیثیت سے بی جے پی ضلع یونٹ اننت ناگ سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی تنظیمی عہدہ یا ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ دونوں افراد بھی مزکورہ ریلی میں شامل تھے۔
تاہم اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مزکورہ غیر مجاز ترنگا ریلی کی قیادت بی جے پی کے ڈسٹرکٹ پربھاری اور سابق ایم ایل سی صوفی کررہے تھے لیکن ان کے خلاف اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی اب تک عمل میں نہیں لائی گئی ہے ۔ایسے میں جب ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے صوفی یوسف کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کئے جانے پر بی جے ہی کے ترجمان الطاف ٹھاکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صوفی سابق رکن اسمبلی رہے ہیں۔
ایسے میں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں لانا یا نہ لانا بی جے ہی ریاستی کمیٹی کے حد اختیار میں ہے۔تاہم انہوں نے کہا کہ صوفی یوسف کا معاملہ ریاستی کمیٹی کے سپر دکر دیا گیا جس کی کمیٹی باریکی سے جانچ کر رہی ہے امید ہے کہ جلد ہی کمیٹی صوفی یوسف کے تعلق سے اپنا موقف واضح کرے گی اور اس کے خلاف کس طرح کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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واضح رہے 5 اگست کو جشن کے طور منانے کیلئے سرینگر کے علاوہ بی جے پی جموں وکشمیر یونٹ کی جانب اننت ناگ میں بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا جس کی قیادت بی جے پی کے سنئیر رہنما صوفی یوسف کررہے تھے ۔اسی ریلے میں بی جے پی کارکنان اور عہدیداران نے کشمیری زبان میں 'مکلیو ازہند تہ فزی ہند یزتھ' جیسے قابل اعتراض نعرے بلند کئےتھے۔