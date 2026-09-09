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این سی کے تنویر صادق کے متنازعہ بیان پر بی جے پی کا اننت ناگ میں احتجاج، معافی کا کیا مطالبہ
بی جے پی کے ضلع صدر راکیش کول نے شدید اعتراض کرتے ہوئے بیان کو کشمیری عوام کی توہین اور انتہائی بے عزتی قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2026 at 3:57 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی اور پارٹی ترجمان تنویر صادق کی جانب سے کشمیری عوام کی ماضی کی صورتحال کے حوالے سے دیے گئے ایک متنازعہ بیان پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ان سے بیان واپس لینے اور عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں بی جے پی کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس دوران تنویر صادق کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ احتجاجیوں نے این سی حکومت اور تنویر صادق کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔
تنویر صادق نے یہ بیان نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی 44ویں برسی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت آنے سے قبل کشمیر کے لوگ انتہائی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔
تنویر صادق کے مطابق، اُس وقت ایک پورے محلے میں پہننے کے لیے صرف ایک پاجامہ ہوتا تھا اور لوگ باری باری اسے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات شیخ محمد عبداللہ کے اقتدار میں آنے سے پہلے کی معاشی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہی۔
اننت ناگ میں احتجاج کے دوران تنویر صادق کے بیان پر بی جے پی کے ضلع صدر راکیش کول نے شدید اعتراض کرتے ہوئے اسے کشمیری عوام کی توہین اور انتہائی بے عزتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بیان کشمیر کی ثقافت، وقار اور تاریخ کے خلاف ہے اور اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کول نے کہا کہ، تنویر صادق کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا بیان کوئی غیر مہذب اور بے عقل ہی دے سکتا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ تنویر صادق کا بیان محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ کشمیر کے لوگوں اور ان کے ورثے کی توہین ہے۔
بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کے رہنما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا متنازعہ بیان واپس لیں اور اس بیان پر عوام سے کھلے عام معافی مانگیں۔ وہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تنویر صادق کو پارٹی سے بے دخل کیا جائے۔
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