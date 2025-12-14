ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنتوش ٹرافی سلیکشن معاملہ: جموں کے ساتھ امتیازی سلوک مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، بی جے پی
انہوں نے الزام لگایاکہ فائنل ٹیم کیلئے جموں کے تمام کھلاڑیوں کو مسترد کر دیا گیا اور صرف کشمیر کے کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا۔
Published : December 14, 2025 at 7:46 PM IST
جموں: ( محمد اشرف گنائی) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کی ترجمان راجنی سیٹھی نے سنتوش ٹرافی فٹبال ٹیم کے مبینہ غیر قانونی اور امتیازی سلیکشن عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کھیلوں کے وزیر ستیش شرما سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
راجنی سیٹھی نے اپنے ایک پریس بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں و کشمیر کے تمام خطوں کو مساوی حقوق، یکساں مواقع اور مساوی ترقی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود نیشنل کانفرنس (این سی) کی حکومت مسلسل جانبدارانہ اور امتیازی پالیسیوں کے ذریعے جموں کے نوجوانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کہ نیشنل کانفرنس حکومت کی امتیازی سوچ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جموں کے عوام این سی کے دیرینہ تعصب سے بخوبی واقف ہیں۔ راجنی سیٹھی نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا میں ایم بی بی ایس نشستوں کے تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کھلے عام کشمیر کے نوجوانوں کی حمایت کی اور جموں کے نوجوانوں کی صلاحیت اور قابلیت پر سوال اٹھائے، جس سے جموں کے نوجوان شدید طور پر مایوس ہوئے۔
کھیلوں کے وزیر ستیش شرما سے وابستہ امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے راجنی سیٹھی نے کہا کہ چونکہ وہ خود جموں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے عوام کو یقین تھا کہ امتیاز کا خاتمہ ہوگا اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن افسوس کہ انہوں نے بھی این سی حکومت کے اسی امتیازی رویے کو اپناتے ہوئے جموں کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔
سنتوش ٹرافی کے سلیکشن معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے راجنی سیٹھی نے بتایا کہ ٹرائلز کے لیے مجموعی طور پر 98 کھلاڑی شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 74 کا تعلق جموں خطے اور 24 کا تعلق کشمیر خطے سے تھا۔ قواعد کے مطابق فائنل ٹیم کے لیے 20 کھلاڑیوں کا انتخاب ہونا تھا، تاہم حیران کن طور پر جموں سے تعلق رکھنے والے تمام کھلاڑیوں کو مسترد کر دیا گیا اور صرف کشمیر کے کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا، جو کہ سلیکشن عمل میں غیر شفافیت اور جانبداری کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب اکثریت جموں کے کھلاڑیوں کی تھی تو میرٹ اور طے شدہ اصولوں کو نظر انداز کر کے پورے خطے کو کیسے باہر کر دیا گیا۔ راجنی سیٹھی نے کہا کہ ستیش شرما کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں بلکہ پورے یونین ٹیریٹری، بشمول جموں، کے کھیلوں کے وزیر ہیں، لیکن این سی قیادت کو خوش کرنے کے لیے اختیارات کے غلط استعمال کر کے انہوں نے جموں کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
راجنی سیٹھی نے مزید کہا کہ اس طرح کے امتیازی اقدامات نوجوانوں کو مایوسی، ذہنی دباؤ اور احساسِ محرومی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ کھیل، تعلیم اور روزگار میں بار بار ناانصافی نوجوانوں کو منشیات اور ذہنی مسائل کی طرف لے جا رہی ہے، جو کہ جموں اور نوجوانوں کے مفاد کے خلاف ہے۔
بی جے پی جموں و کشمیر نے کھیلوں کے وزیر ستیش شرما سے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے سنتوش ٹرافی سلیکشن عمل کی اعلیٰ سطح کی غیر جانبدار اور شفاف جانچ کا مطالبہ کیا۔
