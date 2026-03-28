پی ڈی پی ملک مخالف منصوبہ پر کام کر رہی ہے، الطاف ٹھاکر
الطاف تھاکر نےکہا کہ جموں وکشمیر میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بنگلہ خالی کرانے کے حوالے سے عمرعبداللہ حکومت سے جواب طلبی ہونی چاہیے
Published : March 28, 2026 at 5:11 PM IST
ترال ( شبیر بٹ): بی جے پی کی جانب سے آج میریج ہال اونتی پورہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں پارٹی ترجمان الطاف ٹھاکر، ضلع صدر پلوامہ سید شوکت غیور اندرابی، نصار بھٹ، اوتار سنگھ ترالی اور دیگر ورکرز اور لیڈران موجود تھے۔ پروگرام کے دوران بھاجپا کو زمینی سطح پر مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے بتایا کہ پی ڈی پی ہمیشہ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کرتی آئی ہے اور وحید پرہ نے چناب خطے کو الگ ڈویژن کا مطالبہ کرکے دراصل یہاں ڈکسن پلان کو عملانے کی کوشش کی ہے۔
تاہم بی جے پی جموں کو الگ کرنے کی کسی بھی سازش کو ناکام کرے گی، الطاف ٹھاکر نے بتایا کہ جموں وکشمیر میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بنگلہ خالی کرانے کے حوالے سے عمر عبداللہ حکومت سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ تاہم پی ڈی پی ہمیشہ کنفیوژن کی شکار ہے اور اس کے ممبران اسمبلی بھی ایسے بل اسمبلی میں پیش کرتے ہیں جو ملک مخالف ایجنڈے کو تقویت بخشتی ہے۔
الطاف ٹھاکر نے بتایا کہ وحیدالرحمن پرہ نے اسے قبل راجوری، پونچھ کے لیے الگ ڈویژن کی مانگ کی ہے،جو کہ صریحا جموں کو الگ کرنے کی سازش ہے۔ یہ پہلے پاکستانی آئی ایس آئی کا منصوبہ تھا اور اب اس منصوبے کو پی ڈی پی کرنا چاہتی ہے۔ تاہم بی جے پی کسی بھی ایسی پہل کی ہر سطح پر مخالفت کرے گی جس کا مقصد جموں کو الگ تھلگ کرنا ہوگا۔