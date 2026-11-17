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طارق حمید قرہ کے بیانات کانگریس کی غیر ذمہ دارانہ سیاست کا عکاس، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے: پورنیما شرما
رجنی سیٹھی نے پریس ایک کانفرنس میں کہا کہ کانگریس کے بیانات سے قومی سلامتی کے تئیں اس کی سنجیدگی پر سوالات اٹھتے ہیں۔
Published : November 17, 2026 at 7:01 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان اور سابق ڈپٹی میئر ایڈووکیٹ پورنیما شرما اور ترجمان رَجنی سیٹھی نے کشتواڑ میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی ہلاکت کے معاملے پر جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کَڑّا کے بیان پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور سکیورٹی فورسز کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا مناسب نہیں ہے۔
بی جے پی ہیڈکوارٹر تریکوٹہ نگر، جموں میں میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا کی موجودگی میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پورنیما شرما نے کہا کہ کشتواڑ میں ایس پی اوز ببّی چند اور رشپال کمار کی ہلاکت ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہئیں۔ تاہم، ان کے مطابق، تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی طارق حمید کَڑّا کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ فوجی اہلکاروں نے ایس پی اوز کو جنگجو سمجھ کر گولی ماری، انتہائی قابلِ اعتراض ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک سینئر سیاسی رہنما کس بنیاد پر سرکاری تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی واقعے کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہے؟ اگر کانگریس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے تو اسے پریس بیانات کے بجائے متعلقہ تحقیقاتی اداروں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ پورنیما شرما نے مزید کہا کہ فوج کے خلاف غیر مصدقہ الزامات عائد کرنے سے نہ صرف عوام کا سکیورٹی اداروں پر اعتماد متاثر ہوتا ہے، بلکہ مشکل حالات میں خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق، سکیورٹی فورسز کو سیاسی الزامات کے بجائے تعاون اور احترام کی ضرورت ہے۔
کانگریس کی سیاسی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے 1975ء میں نافذ کی گئی ایمرجنسی اور 1984ء کے سکھ مخالف فسادات کا بھی ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے اس متنازع بیان پر بھی تنقید کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ’’جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔‘‘
اس موقعے پر رَجنی سیٹھی نے بھی کشتواڑ واقعے میں فوج کے کردار سے متعلق کانگریسی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی جیسے حساس معاملے کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کانگریس کے رہنما سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے اور ملک کے داخلی سلامتی کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
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انہوں نے اوڑی سرجیکل اسٹرائیک اور بالاکوٹ فضائی حملے کے بعد کانگریس کی جانب سے فوجی کارروائیوں پر اٹھائے گئے سوالات کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پارٹی بارہا قومی سلامتی سے متعلق معاملات کو سیاسی رنگ دیتی رہی ہے۔
رَجنی سیٹھی نے سونیا گاندھی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ’’بیلونگ: اے جرنی آف لو‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں ایمرجنسی اور بابری مسجد کے انہدام سے متعلق درج نکات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو جمہوری اداروں اور آئینی اقدار کے حوالے سے اپنے سیاسی ریکارڈ پر بھی وضاحت دینی چاہیے۔
دونوں بی جے پی رہنماؤں نے طارق حمید کَڑّا سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے الزامات کے حق میں ٹھوس ثبوت پیش کریں یا پھر ملک، بالخصوص جموں و کشمیر کے عوام سے غیر مشروط معافی مانگیں۔ انہوں نے کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے بھی وضاحت طلب کی کہ آیا کَڑّا کے بیانات پارٹی کا باضابطہ موقف ہیں یا نہیں۔
بی جے پی رہنماؤں نے کہا کہ کشتواڑ میں جاں بحق ہونے والے دونوں ایس پی اوز کی قربانی کو دہشت گردی کے خلاف متحدہ جدوجہد کا محرک بننا چاہیے، نہ کہ اسے سیاسی الزام تراشی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ان کے مطابق، متاثرہ خاندانوں کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے، جبکہ فوج کے وقار اور قومی سلامتی کو سیاسی اختلافات سے بالاتر رکھا جانا چاہیے۔
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