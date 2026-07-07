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بی جے پی رام مندر میں 'چڑھاوا چوری' اور ریاستی درجے کی بحالی پر وضاحت دے: کانگریس
کانگریس نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے یوٹی دورے اور جموں میں ان کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔
Published : July 7, 2026 at 7:31 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے دو روزہ دورۂ جموں کے موقعے پر مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ مودی حکومت کے دور میں ایودھیا کے رام مندر میں مبینہ مالی بے ضابطگیاں کیسے اور کیوں ہوئیں، جب کہ شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے چیئرمین وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری بھی ہیں۔
پارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رام مندر ملک اور بیرون ملک کروڑوں ہندوؤں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس لیے مندر میں چڑھاوے کے مبینہ غلط استعمال یا مالی بے ضابطگیوں سے عوام کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کانگریس نے کہا کہ مرکز کی مودی حکومت اور بی جے پی اس معاملے سے اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ پارٹی نے مندر کی تعمیر، ٹرسٹ کے قیام اور انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کا کریڈٹ انہوں نے خود لیا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے عطیات جمع کرنے اور اراضی کی خریداری کے مراحل بھی ماضی میں تنازعات کا شکار رہے، جب کہ اب مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے انکشافات سامنے آئے ہیں، جو افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ ٹرسٹ کو جان بوجھ کر آر ٹی آئی کے دائرۂ کار سے باہر رکھا گیا، جس کے باعث عطیہ دہندگان کو اپنے عطیات سے متعلق شفاف معلومات حاصل نہیں ہو سکتیں۔
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جے کے پی سی سی کے چیف ترجمان رویندر شرما کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جموں آئے بی جے پی کے قومی صدر کو اس معاملے پر عوام کے سوالات کا جواب دینا چاہیے کیونکہ مختلف علاقوں کے لوگ اس معاملے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔
کانگریس نے اس موقعے پر جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے میں تاخیر کا معاملہ بھی اٹھایا۔ پارٹی نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے انعقاد اور منتخب حکومت کے قیام کو تقریباً دو سال ہونے والے ہیں، تاہم مرکز نے ریاستی درجے کی بحالی کے اپنے وعدے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، خاص طور پر بی جے پی کو اکثریت نہ ملنے کے بعد اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
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