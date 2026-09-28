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جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی حیثیت کی قرارداد پر بحث دوبارہ شروع، بی جے پی کا اسپیکر کو ہٹانے کا مطالبہ
جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی حیثیت کی قرارداد پر بحث دوبارہ شروع، بی جے پی کا اسپیکر کو ہٹانے کا مطالبہ
Published : September 28, 2026 at 12:22 PM IST
سرینگر: بی جے پی کے رکنِ اسمبلی آر ایس پٹھانیا نے پیر کے روز ایوان کو بتایا کہ انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی میں اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک پیش کی ہے، کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستی حیثیت کی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔
اپوزیشن لیڈر اور بی جے پی رہنما سنیل شرما نے کہا کہ وہ جموں و کشمیر کے لیے مکمل ریاست کا درجہ دینے کے حق میں ہیں، لیکن قرارداد میں خودمختاری (Autonomy) کا حوالہ دینا آئین کے خلاف ہے۔
سال 2000 کی خودمختاری کی قرارداد کا حوالہ
جیسے ہی ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی، پٹھانیا کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ وہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف تحریک (Motion) لا چکے ہیں۔ ان کا اشارہ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی جمعہ کے روز پیش کردہ ریاستی حیثیت کی اس قرارداد کی طرف تھا جس میں سال 2000 کی خودمختاری کی قرارداد کا حوالہ دیا گیا تھا۔ فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس (NC) نے سال 2000 میں خودمختاری کی قرارداد پاس کی تھی جس میں 1953 سے پہلے کی آئینی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
تحریک پیش ہونے کے بعد آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے
پٹھانیا نے رولز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "ہم نے آپ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک پیش ہونے کے بعد آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ کو آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔" حکومتی بنچوں (ٹریژری بنچز) کے ارکان نے بی جے پی کو جواب دینے کی کوشش کی لیکن اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ معاملہ ان کے اور بی جے پی کے ایم ایل اے کے درمیان ہے۔
قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے جوابی وار کیا کہ انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی قرارداد نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رکن کو اسمبلی سیکرٹریٹ میں تحریری نوٹس جمع کرانا ہوتا ہے، جو کہ اس معاملے میں نہیں کیا گیا ہے۔
14 دن گزرنے کے بعد اسپیکر کا طے کردہ کاروباری ایجنڈہ
اسپیکر نے ایوان کو بتایا، "نوٹس موصول ہونے پر، اس تحریک کو موصول ہونے کی تاریخ سے 14 دن گزرنے کے بعد اسپیکر کی طرف سے طے کردہ کسی بھی دن کے کاروباری ایجنڈے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی ہو جائے اور میں کرسی چھوڑ دوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں لیکن آپ نے آئین کو ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے۔"
ایوان میں اپوزیشن لیڈر (بی جے پی) سنیل شرما نے کہا کہ وہ ریاستی حیثیت کی قرارداد کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس میں خودمختاری کا حوالہ "ناقابلِ قبول" ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دلانا بی جے پی کا بھی ایجنڈا ہے۔
تو یہ بھارت کے آئین کے خلاف
انہوں نے کہا، "ہم ریاستی حیثیت کے حق میں ہیں لیکن قرارداد میں استعمال کی گئی زبان آئینِ ہند کے خلاف ہے۔ یہ ناقابلِ قبول ہے۔ جب آپ 1953 سے پہلے کی حیثیت اور اس قرارداد کا حوالہ دیتے ہیں جسے سال 2000 میں بی جے پی حکومت نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، تو یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے۔"
"اسپیکر صاحب کرسی چھوڑو"
لیکن اسپیکر نے مداخلت کی اور ان سے وقفۂ سوالات کے بعد اس قرارداد پر بات کرنے کو کہا، جس پر بی جے پی کے اراکینِ اسمبلی مشتعل ہو کر ایوان کے وسط (Well of the House) میں آ گئے اور وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایوان کے اندر "کرسی چھوڑو کرسی چھوڑو، اسپیکر صاحب کرسی چھوڑو" اور "وندے ماترم" جیسے نعرے لگائے۔