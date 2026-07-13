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ایم ایل اے خریدنے کے بیان پر بی جے پی کی لیگل نوٹس کو عمر عبدللہ نے 'لو لیٹر' قرار دیا
اراکیں خریدنے کے بیان پر بھاجپا نے عمر عبداللہ سے ثبوت پیش کرنے یا معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور سو کروڑ کا نوٹس بھیجا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 2:42 PM IST
سرینگر: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جموں و کشمیر یونٹ نے پیر کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو قانونی نوٹس بھیجا۔ نوٹس میں ان سے کہا گیا ہے کہ یا تو وہ اپنے اس الزام کے حق میں ثبوت پیش کریں کہ بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کو این سی کی قیادت والی جموں و کشمیر حکومت گرانے کے لیے 20 سے 30 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی، یا پھر سات دن کے اندر عوامی طور پر معافی مانگیں۔
اس پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ بی جے پی کی جانب سے بھیجے گئے اس "محبت نامے (Love letter) " پر خود کو "باعزت" محسوس کرتے ہیں۔
انہوں نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "میں اسے اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ جموں و کشمیر میں میں واحد سیاست دان ہوں جسے بی جے پی کی طرف سے ایسا لو لیٹر ملا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا: "یہ اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی سیاسی لڑائی کیسے لڑتی ہے۔ وہ سیاسی لڑائیاں عدالتوں کی آڑ میں لڑتی ہے۔"
قانونی نوٹس میں عمر عبداللہ کے الزامات کو جھوٹا، بے بنیاد اور ہتک آمیز قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بی جے پی کی ساکھ کو پہنچنے والے مبینہ نقصان پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر نوٹس پر عمل نہ کیا گیا تو پارٹی دیوانی اور فوجداری کارروائی، بشمول ہتکِ عزت کا مقدمہ، دائر کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔
جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر ست شرما کی جانب سے جاری کیے گئے اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمر عبداللہ کے الزامات ہتکِ عزت کے مترادف ہیں۔ نوٹس میں وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اپنا بیان واپس لیں اور غیر مشروط عوامی معافی مانگیں۔
بی جے پی نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اپنے الزام کے حق میں ثبوت پیش نہ کر سکے یا اپنا بیان واپس نہ لیں تو ان کے خلاف 100 کروڑ روپے کا ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔
یہ مطالبہ عمر عبداللہ کی جانب سے ہفتہ کو حضرتبل میں پارٹی کارکنوں سے حالیہ خطاب کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی رہنماؤں نے نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کو 20 سے 30 کروڑ روپے کی پیشکش کر کے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔
بی جے پی کے ترجمان منظور بٹ نے وزیر اعلیٰ کو "حکومت کے منتخب سربراہ ہونے کے ناطے ذمہ داری کا مظاہرہ "کرنے اور "صرف حقائق کی بنیاد پر بیان جاری" کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا: "عوامی گفتگو سچائی، جوابدہی اور آئینی وقار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم عمر عبداللہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے اپنا غلط بیان واپس لیں اور معافی مانگیں۔"
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