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مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ متعدد سینئر رہنماؤں اور کارکنوں نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی
'موجودہ مشکل حالات میں فاروق عبداللہ اور وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنےکے لیے پُرعزم ہے'۔
Published : September 3, 2026 at 5:18 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکنِ اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو کی صدارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ متعدد سینئر رہنماؤں اور کارکنوں نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔
اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ایس سی مورچہ کے ضلع صدر رامبن سوامی راج بھگت نے اپنے ساتھیوں اور کارکنوں سمیت نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس میں شامل ہونے پر رکنِ اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے سوامی راج بھگت اور ان کے ساتھیوں کا خیرمقدم کیا۔
واضح رہے کہ سوامی راج بھگت محکمۂ تعلیم میں پرنسپل کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد ملازمت سے رضاکارانہ سبکدوشی اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2014 کے اسمبلی انتخابات میں حلقۂ انتخاب رامبن سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے امیدوار کی حیثیت سے انتخاب بھی لڑا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکنِ اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے کہا کہ موجودہ مشکل حالات میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ عوامی مسائل کے حل اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مضبوطی سے کام کیا ہے اور آئندہ بھی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ان کے مسائل کے ازالے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کی پالیسیوں اور قیادت پر عوام کا اعتماد مسلسل مضبوط ہو رہا ہے، جس کا اظہار مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہنماؤں اور کارکنوں کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت سے بھی ہوتا ہے۔