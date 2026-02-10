ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے مفت بجلی دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک کسی کو نہیں ملی: سینئر لیڈر اشوک کول
سینئر لیڈر اشوک کول نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے کشمیر کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا۔
Published : February 10, 2026 at 9:43 AM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): بی جے پی کی جانب سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایک پروگرام کے دوران سینئر لیڈر اشوک کول نے کہا کہ جموں وکشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے وقت وقت پر عوام کو جھوٹ بولا ہے اور آج تک کوئی بھی کام غریب کا نہیں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا پڑوسی پاکستان اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ چالیس سالوں سے انہوں نے ملک ہندوستان کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا ہے اور جو انہوں نے ہندوستان کے خلاف ایجنڈا چلایا اب وہ خود اس کا شکار بن چکے ہیں۔
عام آدمی کو راحت دینے والا مرکزی سرکار کا بجٹ
اشوک کول نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے ہی دھوکہ کیا ہے اور اس وقت ایک غریب کی حالت کافی ناگفتہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں مرکزی سرکار نے جو بجٹ پیش کیا وہ عام آدمی کو راحت دینے والا ہے لیکن بدقسمتی کی بات سے عمر عبداللہ سرکار لوگوں کو اسمبلی میں آج بھی جھوٹ بولتے ہیں۔
دو سو یونٹ بجلی مفت دیں گے
انہوں نے کہا کہ پہلے عمر عبداللہ سرکار نے کہا کہ ہم دو سو یونٹ بجلی مفت دیں گے اور اس کے بعد کہا کہ وہ بجلی ہم اے اے آئی (AAY) سے جو لوگ جڑے ہیں ان کو ہم مفت بجلی دیں گے اور آج تک کسی کو کسی بھی طرح کی بجلی مفت نہیں ملی ہے اور نہ ملنے والی ہے۔
12 گیس سلنڈر دینے کا وعدہ
انہوں نے مزید کہا کہ 12 گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اب یہ بولتے ہیں کہ ہم 6 سلنڈر دیں گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حالت کافی ابتر ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں جموں وکشمیر سے کانگرس کا صفایا پوری طریقے سے ہونے والا ہے۔
بھارت، وکست بھارت بننے جا رہا
اشوک کول نے بتایا کہ جو ہمارا لیڈر نریندر مودی ہے وہ غریب عوام کا لیڈر ہے اور وہ ملک کی ترقی چاہتا ہے لیکن کانگریس اور نیشنل کانفرنس ملک کو خراب کرنا چاہتی ہے اور گزشتہ سالوں سے انہوں نے ملک کو کافی پیچھے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مودی نے ملک کو تیسرے نمبر پر لایا ہے اور اب ہم امریکا اور چین کے بعد آگے بڑھنے والے ہیں کیونکہ جو ہمارا بھارت ہے یہ وکست بھارت بننے جا رہا ہے۔