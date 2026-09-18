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عمر عبداللہ کی تعریف پر بی جے پی نے اپنے ارکان اسمبلی کی سرزنش کی
بی جے پی قیادت نے عمر عبداللہ کے ساتھ ریزرویشن معاملے پر ملاقات کرنے والے ارکان کی بھی سرزنش کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 8:41 PM IST
جموں (عامر تانترے): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں و کشمیر کے اپنے کئی ارکان اسمبلی کو مبینہ طور پر مقامی قیادت کو نظرانداز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کھلے عام تعریف کرنے اور ریزرویشن پالیسی کے معاملے پر ان سے ملاقات کرنے پر سرزنش کی ہے۔
پارٹی کے اندر یہ اختلاف اسمبلی کے خزاں اجلاس سے پہلے سامنے آیا ہے، اسمبلی اجلاس 21 ستمبر سے سرینگر میں شروع ہو رہا ہے۔ بی جے پی قیادت نے ارکان اسمبلی کو واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ وہ پارٹی لائن کے مطابق چلیں اور عوامی شکایات دور کرنے میں ناکامی پر وزیر اعلیٰ اور ان کی انتظامیہ کی تنقید کریں۔
ذرائع کے مطابق یہ معاملہ یونین ٹیریٹری کی قیادت کے علم میں لایا گیا، جس میں صدر ست شرما اور جنرل سیکریٹری (آرگنائزیشن) اشوک کول بھی شامل ہیں۔ پارٹی کے کئی رہنماؤں نے اعلیٰ قیادت سے مطالبہ کیا کہ اہم پالیسی معاملات پر پارٹی کے سرکاری موقف سے ہٹنے والے ارکان اسمبلی کو باضابطہ طور پر خبردار کیا جائے۔
پارٹی کے ایک سورس نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ست شرما اور اشوک کول سمیت اعلیٰ رہنما ادھم پور ویسٹ کے رکن اسمبلی پون گپتا کی جانب سے وزیر اعلیٰ عبداللہ کی کھلے عام تعریف کرنے پر ناخوش تھے۔" ذرائع نے بتایا کہ ریزروڈ حلقوں سے تعلق رکھنے والے سات دیگر ارکان اسمبلی نے بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ترقیوں میں ریزرویشن کا معاملہ اٹھا کر اعلیٰ قیادت کو ناراض کیا۔
ذرائع کے مطابق: "یہ معاملہ ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب شمالی ہند میں ریزرویشن پر بحث انتہائی حساس ہے اور پارٹی نے اس بارے میں ایک واضح موقف اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے اعلیٰ قیادت کی ناراضی مزید بڑھ گئی۔"
7 اگست کو ادھم پور ویسٹ کے رکن اسمبلی گپتا اس وقت پارٹی کے اندر تنقید کی زد میں آئے جب انہوں نے اپنے حلقے میں مرکزی معاونت سے چلنے والے پانی کی فراہمی میں اضافے کے منصوبوں کے لیے 124.19 کروڑ روپے مختص کرنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تعریف کی۔
گپتا کو اس بات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے مرکزی فنڈ حاصل کرنے میں وزیر اعظم نریندر مودی یا مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ کے کردار کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر پارٹی کے اندر سخت ردعمل سامنے آیا۔ چنینی کے رکن اسمبلی بلونت سنگھ منکوٹیا نے عوامی طور پر گپتا سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا سہرا مرکزی حکومت کو جاتا ہے، نہ کہ وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ اس کے لیے مکمل فنڈنگ مرکز کی جانب سے کی گئی ہے۔
یہ اختلاف 15 اگست کو ادھم پور میں یوم آزادی کی ایک تقریب کے دوران مزید بڑھ گیا۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد گپتا نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کی تعریف کی اور منکوٹیا کی سابق تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ’’باہر کے لوگوں‘‘ کو ان کے حلقے کے معاملات پر انہیں مشورہ نہیں دینا چاہیے۔
بی جے پی ذرائع کے مطابق اس تبصرے کے بعد منکوٹیا اور کئی دیگر ارکان اسمبلی نے پارٹی کی یونین ٹیریٹری قیادت کے سامنے باضابطہ طور پر معاملہ اٹھایا اور پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر گپتا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
18 اگست کو ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا تھا کہ بی جے پی قیادت ایم ایل اے گپتا سے ناراض ہے اور وزیر اعلیٰ کی ان کی جانب سے کی گئی کھلے عام تعریف کو باضابطہ طور پر نوٹ کیا گیا ہے۔
یہ معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 24 اگست کو پارٹی کے اندر اختلاف اس وقت مزید بڑھ گیا، جب درج فہرست ذات (ایس سی) کے لیے مخصوص حلقوں کی نمائندگی کرنے والے بی جے پی کے سات ارکان اسمبلی نے عمر عبداللہ سے ملاقات کی اور سرکاری ملازمین کی ترقیوں میں ریزرویشن بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی انتظامیہ اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی۔
یہ ’’غیر مجاز‘‘ ملاقات بی جے پی کے لیے ایسے وقت میں ہوئی جب ریزرویشن پالیسی کے مستقبل پر بحث تیز ہو رہی ہے اور بی جے پی کے بعض اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور اتحادی گروپوں کی جانب سے ریزرویشن کے نظام کو محدود کرنے کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔
اس معاملے پر پارٹی کے اندر عوامی اختلاف سے بچنے کی کوشش کے دوران بی جے پی قیادت اپنے ہی ارکان اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے ترقیوں میں ریزرویشن بحال کرنے کے لیے کھلے عام مطالبہ کرنے پر ناخوش تھی۔
ذرائع نے مزید کہا: "ان سات ارکان اسمبلی سے کہا گیا ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ سے ملاقات سے پہلے پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ عمر عبداللہ سے مل کر معاملہ بھی زیر بحث لاتے تو انہیں ان کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھیں۔"
ای ٹی وی بھارت کو معلوم ہوا ہے کہ سرزنش کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے اور آئندہ اسمبلی اجلاس میں یہ ارکان اسمبلی نیشنل کانفرنس کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے میں پیش پیش رہیں گے۔
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