ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھاجپا نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے: کانگریس رکن اسمبلی
نظام الدین بٹ نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر نفرت کی سیاست کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 12, 2026 at 6:31 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : کانگریس کے سینئر رہنما اور بانڈی پورہ سے رکن اسمبلی، نظام الدین بٹ، نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ’’مرکز میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پارٹی ایک تفرقہ انگیز سیاسی ایجنڈا پر عمل پیرا ہے۔‘‘
سرینگر میں منعقدہ ایک احتجاجی پروگرام کے حاشیہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بٹ نے الزام عائد کیا کہ ’’بی جے پی پوری قوم کو فرقہ وارانہ اور ذات پات کی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ بھاجپا انڈیان نیشنل کانگریس کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہی ہے، جسے ’’کانگریس سے ملک کو آزاد کرانے کا ایجنڈا‘‘ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت ’’آئینی اصولوں پر حملے اور حد سے زیادہ قوانین کا نفاذ‘‘ کیا گیا ہے۔
بٹ نے کہا: ’’یہ قوانین نہ صرف ہماری قومی تہذیب اور ثقافتی اقدار سے ہم آہنگ نہیں بلکہ ہمارے جمہوری نظام سے بھی بنیادی طور پر متصادم ہیں۔‘‘ انہوں نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد بی جے پی اب ’’اسی اختلاف اور تفرقے کی سیاست کو دیگر ریاستوں میں بھی برآمد کر رہی ہے۔‘‘
انہوں نے ’’خودمختار اداروں کو کمزور‘‘ کرنے کی بھی مذمت کی اور الزام عائد کیا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) جیسے مرکزی اداروں کو ’’ہتھیار‘‘ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بٹ نے خاص طور پر مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) میں حالیہ قانون سازی میں تبدیلیوں کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا: ’’اپنی مسلسل نفرت کی سیاست کے تحت اب انہوں نے ایک ایسی اسکیم کو کھوکھلا کر دیا ہے جو مہاتما گاندھی کے نام سے منسوب تھی۔ یہ قانون سازی کے ذریعے ان کی وراثت کو مٹانے کی کوشش ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’یہ دنیا میں ایک انوکھا تماشا ہے۔ کسی بھی قوم نے کبھی اپنے ’بابائے قوم‘ کا نام نہیں مٹایا۔ دنیا بھر میں مہاتما گاندھی کے مجسمے سربلند اور قائم ہیں۔ عدم تشدد اور پُرامن جدوجہد کے ان کے نظریات عالمی سطح پر قابلِ احترام ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بھارت میں بابائے قوم کی یادگاروں کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ صرف بی جے پی ہی ایسی عظیم شخصیت کو مٹانے کی کوشش کر سکتی ہے۔‘‘
بٹ نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی جدوجہد صرف منریگا تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، ’’کانگریس دیگر آوازوں کے ساتھ مل کر جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی اور خطے سے متعلق دیگر اہم مسائل پر اپنی آواز بلند کرتی رہے گی،‘‘ جو مسلسل سیاسی محاذ آرائی کا اشارہ ہے۔
قابل ذکر ہے کہ کانگریس پارٹی نے نئی قانون سازی کے خلاف ملک گیر مہم شروع کی ہے، جسے وہ ’’عوام دشمن‘‘ پالیسی قرار دیتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کروڑوں دیہی شہریوں کے روزگار کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
کانگریس کی جانب سے اپنے لیڈروں کی گرفتاری اور دفاتر سیل کرنے کا الزام