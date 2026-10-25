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بی جے پی پلوامہ یونٹ کے اہتمام سے لتہ پورہ پانپور میں من کی بات پروگرام کا انعقاد، 139ویں قسط اجتماعی طور پر سنی گئی
پارٹی کے متعدد رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں، خصوصاً خواتین نے شرکت کی۔
Published : October 25, 2026 at 3:53 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پلوامہ یونٹ کی جانب سے أج لتہ پورہ پانپور میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام ’من کی بات‘ کی 139ویں قسط اجتماعی طور پر سنی گئی۔
اس پروگرام کی صدارت بی جے پی کے سینئر لیڈر اور پلوامہ کے سابق ضلعی صدر محمد لطیف بٹ نے کی۔ اس موقع پر پارٹی کے متعدد رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں، خصوصاً خواتین نے شرکت کی اور وزیر اعظم کے خطاب کو بغور سنا۔ خطاب میں مختلف سماجی، ثقافتی اور ترقیاتی امور کو اجاگر کیا گیا۔
اس موقع پر محمد لطیف بٹ نے کہا کہ ’من کی بات‘ شہریوں کو ملک کی ترقی سے جوڑنے اور انہیں سماجی ترقی و قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے عوامی شمولیت، اختراعات، ماحولیاتی تحفظ اور نچلی سطح پر جاری اقدامات پر دی جانے والی توجہ شہریوں کو ملک کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
بعد ازاں محمد لطیف بٹ نے مقامی لوگوں سے ملاقات کرکے ان کے مسائل اور شکایات بھی سنیں۔ اس دوران لوگوں نے اپنے علاقوں سے متعلق مختلف مطالبات اور مسائل ان کے سامنے رکھے۔ سابق ضلعی صدر نے لوگوں کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے ازالے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ معاملہ اٹھایا جائے گا۔
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