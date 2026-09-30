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عمر عبداللہ حکومت کے خلاف بی جے پی کا احتجاج، انتخابی وعدوں کی فوری تکمیل کا مطالبہ
بی جے پی رہنما نے کہا کہ ’ریاستی حیثیت مناسب وقت پر بحال ہوگی، حکومت فی الحال عوامی مسائل کے حل پر توجہ دے’۔
Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST
پلوامہ: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ضلعی اکائی پلوامہ نے ضلعی پربھاری سجاد احمد رینہ اور سابق ضلعی صدر محمد لطیف بٹ کی قیادت میں ضلعی ہیڈکوارٹر پر عمر عبداللہ کی سربراہی میں قائم حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت کی ناکامیوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی، جن میں ”عمر تیرے دور میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے“ اور ”عمر سرکار ہوش میں آؤ“ جیسے نعرے شامل تھے۔
مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت اپنے انتخابی وعدے پورے کرنے اور عوام کو درپیش بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے سابق ضلعی صدر محمد لطیف بٹ نے الزام لگایا کہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ جموں و کشمیر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے حقیقی مسائل و مطالبات سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان امور پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جنہیں مرکزی حکومت اپنے وعدے کے مطابق مناسب وقت پر خود حل کرے گی۔
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اس موقع پر بی جے پی کے ضلعی پربھاری سجاد احمد رینہ نے کہا کہ انتخابات کے دوران این سی کی جانب سے کیے گئے وعدے محض کاغذی ثابت ہوئے ہیں۔ حکومت کی پہلی ترجیح ان وعدوں کی پاسداری اور عوامی خدشات کا ازالہ ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کو گمراہ کرنا۔ انہوں نے مزید کہا، ”ہم جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے حامی ہیں اور یہ مناسب وقت پر بحال کی جائے گی، لیکن ریاستی حیثیت کے نام پر عوام کی روزمرہ ضروریات اور مطالبات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمر عبداللہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لفاظی کے بجائے زمینی سطح پر عوامی مشکلات کے حل پر توجہ دے۔“