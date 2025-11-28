ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیاں میں بی جے پی کا احتجاج، مظاہرین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا پتلا جلایا
بی جے پی کارکنان نے الزام عائد کیاکہ نیشنل کانفرنس نے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔
Published : November 28, 2025 at 3:47 PM IST
شوپیان: بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج قصبہ شوپیان میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کا آغاز کلاک ٹاور شوپیان سے ہوا، جہاں بی جے پی کارکنان کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ بعد ازاں ایک احتجاجی مارچ جامع مسجد شوپیان کی جانب نکالا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے جموں و کشمیر کے موجودہ چیف منسٹر عمر عبداللہ کا پُتلا نذرِ آتش کیا اور نیشنل کانفرنس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
بی جے پی کارکنان نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے جو وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ مظاہرین کے مطابق این سی کے منشور میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ حکومت بننے کے بعد ہر گھرانے کو دو سو یونٹ مفت بجلی دی جائے گی، دس کلو اضافی راشن فراہم کیا جائے گا، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور عوامی فلاح کے متعدد منصوبے نافذ کیے جائیں گے۔
تاہم بی جے پی کے مطابق نیشنل کانفرنس نہ صرف اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ مفت بجلی دینے کے بجائے بجلی کے نرخوں میں 20 فیصد اضافے کی بات کی جا رہی ہے، جو عوام کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ اس صورتحال کے خلاف بی جے پی شوپیان نے ضلع صدر راجہ وسیم کی قیادت میں احتجاج کیا، جس دوران کارکنان نے نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور حکومت سے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
بعد ازاں پولیس کی مداخلت کے بعد احتجاج پُرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومتِ وقت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اُن کے مسائل حل کرے اور انتخابی وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔