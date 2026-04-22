اننت ناگ میں بی جے پی کی جانب سے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے شہداء کو خراجِ عقیدت
خطابات میں مقررین نےکہا کہ اس طرح کی دہشت گرد بزدلانہ کارروائیاں امن، اتحاد اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کیلئے کی جاتی ہیں۔
Published : April 22, 2026 at 5:15 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں اور کارکنان نے منگل کے روز اننت ناگ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کرتے ہوئے پہلگام میں گزشتہ سال ہونے والے ہولناک دہشت گردانہ حملے کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ یہ تقریب پہلگام سانحہ کی برسی کے موقع پر منعقد کی گئی، جس نے نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کو غم میں مبتلا کر دیا تھا۔
تقریب میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں، مقامی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر 26 معصوم جانوں کو یاد کیا گیا، جو اس بزدلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے تھے، جن میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے سیاح بھی شامل تھے۔ مقررین نے شہداء کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان بے گناہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
اپنے خطابات میں مقررین نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں علاقے کے امن، اتحاد اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام نے ہمیشہ دہشت گردی اور تشدد کو مسترد کیا ہے اور وہ امن، ترقی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔
اس موقع پر اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ اس حملے میں ملوث تھی، جس نے 22 اپریل کو پہلگام میں یہ ہولناک کارروائی انجام دی تھی۔ مقررین نے کہا کہ اس سانحہ نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور آج بھی اس کے زخم عوام کے دلوں میں تازہ ہیں۔
بی جے پی رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ملک دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا یقین دلایا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔
تقریب کے اختتام پر شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ امن، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نا ہو سکے۔