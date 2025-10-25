ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی نے ہمیں راجیہ سبھا انتخاباتی ڈیل کی پیشکش کی، فاروق عبداللہ
جموں وکشمیرمیں راجیہ سبھا انتخابات کےنتائج اب سیاسی تنازع میں تبدیل ہورہے ہیں،عمرعبداللہ نے کہا کہ ان کی پارٹی کوپرانےسیاسی چہروں کےذریعے دھوکہ ملا ہے۔
سرینگر ( پرویز الدین): نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہفتہ کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے ان سے رابطہ کیا اور راجیہ سبھا انتخابات میں چوتھی نشست کے لیے ڈیل کی پیشکش کی۔
نیشنل کانفرنس کے مرکزی دفتر نوائے صبح واقع سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ان کے لیے راجیہ سبھا کی چوتھی نشت چھوڑنے اور راجیہ سبھا کے انتخابات میں صرف تین سیٹوں پر مقابلہ کرنے کے لیے ان سے رجوع کیا تھا۔ تاہم ہم نے بی جے پی کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور چوتھی سیٹ پر بھی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔
پیپلزکانفرنس کے سجاد لون کی جانب سےبی جے پی کو 7 ووٹ تحفے میں دئیے جانے کے سوال پر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبدللہ نے کہا کہ 7 ووٹ تحفے میں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا امیدوار نے 21 ووٹ کیسے حاصل کئے۔ انہوں نے تمام جماعتوں بشمول کانگریس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، اے آئی پی اور آزاد امیدواروں کا راجیہ سبھا انتخابات میں این سی امیدواروں کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
واضح رہے نیشنل کانفرنس کے تین امیدواروں نے راجیہ سبھا انتخابات میں کامیابی حاصل کی جبکہ بی جے پی نے ایک این سی امیدوار عمران نبی ڈار کو شکست دے کر غیر متوقع طور پر ایک سیٹ پر کامیابی درج کی۔
بتا دیں کہ جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج سیاسی تنازع کی صورت اختیار کرچکے ہیں ۔کیونکہ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے نیشنل کانفرنس (این سی ) پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ "خفیہ مفاہمت" کرنے کا الزام عائد کیا۔ جبکہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کو پرانے سیاسی چہروں کے ذریعے "دھوکہ" ملا ہے۔