بی جے پی نے بڈگام اور نگروٹہ نشتوں کے لیے دیویانی رانا اور آغا سید محسن کو امیدوار نامزد کیا
پارٹی نے ان امیدواروں کومیدان میں اتارا ہے جو جموں و کشمیر میں پارٹی کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
Published : October 15, 2025 at 4:02 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں وکشمیر میں آئندہ ہونے والے اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا آج باضابط علان کیا۔ پارٹی نے بڈگام اسمبلی نشست کے لیے آغا سید محسن اور جموں صوبے کی نگروٹہ اسمبلی حلقے کے لیے دیویانی رانا کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ یہ دونوں نام بی جے پی کی مرکزی کمیٹی نے منظوری کے بعد طے کئے اور انہیں آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈکوارٹر سے جاری ایک سرکاری بیان کے ذریعے عوام کے سامنے لایا گیا ہے۔
دیویانی رانا آنجہانی دیوندر سنگھ رانا کی صاحبزادی ہیں جو کہ ماضی میں نگروٹہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کر چکے ہیں جبکہ آغا سید محسن بڈگام کے سنئییر بی جے پی لیڈر ہیں۔ دیویانی رانا ضمنی انتخابات میں اپنا انتخابی آغاز کریں گی۔
غور طلب ہے کہ وسطی ضلع بڈگام اسمبلی نشست اس وقت خالی ہوئی تھی جب وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل کے حق میں اس نشست سے استعفی دے دیا۔ عمر عبداللہ نے گزشتہ سال ستمبر اکتوبر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ ادھر جموں نگروٹہ سیٹ انتخابات کے فوراً بعد بی جے پی رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔
واضح رہے کہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں عمر نے بڈگام سیٹ سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے آغا سید منتظر مہدی کو 18,485 ووٹوں سے شکست دی۔ عمر عبد اللہ کو 36,010 ووٹ ملے، جب کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے آغا سید منتظر مہدی نے 17,525 ووٹ حاصل کیے۔
قابل ذکر ہے کہ بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات رواں ماہ کی 11 نومبر ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہونی ہے۔