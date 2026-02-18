ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں طلبہ پر پولیس کی مبینہ کارروائی، جموں کشمیر اسمبلی میں ہنگامہ
اپوزیشن رہنماؤں نے طلبہ پر پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا، حکمران جماعت نے کہا کہ پولیس ایل جی، وزیر داخلہ کے ماتحت ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 18, 2026 at 6:46 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی (این ایل یو) کے قیام کا مطالبہ کرنے والے طلبہ پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اراکین اسمبلی نے بدھ کو جموں و کشمیر اسمبلی میں احتجاج درج کیا۔ بھاجپا اراکین کے احتجاج کی وجہ سے ایوان کی کارروائی متاثر ہوئی۔
اجلاس کے اختتام سے محض دس منٹ قبل بی جے پی کے رکن اسمبلی رنبیـر سنگھ پٹھانیہ نے طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی پر حکومت سے جواب طلب کیا۔ جس پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا: ’’یہ بی جے پی کی ایک منظم سیاسی حکمت عملی ہے۔‘‘ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ’’چونکہ جموں و کشمیر پولیس مرکزی وزیر داخلہ کے ماتحت ہے، تو کیا بی جے پی اراکین دراصل انہی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟‘‘
چیئرمین مبارک گل نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن محمد شفیع وانی کو تقریر شروع کرنے کی ہدایت دی، تاہم بی جے پی اراکین نے پوسٹر اور کارڈ اٹھا کر نعرے بازی شروع کر دی اور ایوان کے وسط تک آ کر کارروائی میں خلل ڈالتے رہے۔
احتجاج پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا: ’’بی جے پی اراکین کے بیانات کی جانچ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے دلیل دی کہ ’’اگر باہر طلبہ پر کارروائی ہوئی ہوتی تو اراکین پوسٹر ایوان کے اندر کیسے لے آتے، یہ سب محض ڈرامہ ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ پولیس مرکزی وزیر داخلہ کے ماتحت ہے، اس لیے بی جے پی کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ آخر کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ ٹرانسپورٹ کے ریاستی وزیر ستیش شرما نے بھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’بی جے پی اراکین طلبہ کو احتجاج پر اکسا رہے ہیں۔‘‘
شرما کا کہنا تھا کہ ’’پولیس لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت ہے مگر بی جے پی ان کے خلاف احتجاج کرنے کی ہمت نہیں دکھا رہی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’اگر کسی پولیس اہلکار نے طلبہ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے تو ایسے اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔‘‘ شدید ہنگامہ آرائی کے بعد ڈپٹی چیئرمین مبارک گل نے ایوان کی کارروائی جمعرات کی صبح تک ملتوی کر دی۔
