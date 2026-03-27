ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی ایم ایل اے نے جموں کے لیے نیشنل لاء یونیورسٹی کے حق میں اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کیا
احتجاج کے دوران شرکاء نے نعرے بازی کی اور حکومت سے فوری طور پر جموں میں اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا
Published : March 27, 2026 at 3:33 PM IST
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج جموں میں چلو سیکریٹریٹ” احتجاجی مارچ کا آغاز کیا۔ جس میں بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی یہ مارچ اندرا چوک جموں سے شروع ہوا اور مظاہرین نے جموں خطے میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس دوران مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت جموں خطے کو نظر انداز کر رہی ہے اور ترقیاتی منصوبوں میں کشمیر کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
احتجاج کے دوران شرکاء نے نعرے بازی کی اور حکومت سے فوری طور پر جموں میں اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا احتجاج کے پیش نظر سیول سیکریٹریٹ کے ارد گرد میں سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکار بڑی تعداد میں تعینات رہے۔
دوسری جانب اسی معاملے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین اسمبلی نے آج جموں و کشمیر اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کیا، بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر بی جے پی ارکان نے ایوان میں نعرے بازی کی اور نیشنل لا یونیورسٹی کے مقام کے حوالے سے حکومت سے وضاحت طلب کی
بی جے پی ارکان نے کہا کہ جموں کو طویل عرصے سے بڑے تعلیمی اداروں سے محروم رکھا گیا ہے، اس لیے حکومت فوری فیصلہ لے کر یہاں این ایل یو قائم کرے۔ انہوں نے ایوان کے اندر پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس کے باعث کچھ دیر کے لیے کارروائی متاثر ہوئی۔
مزید پڑھیں:عمر عبداللہ کی ایران پر جارحیت کی مذمت، وزیر اعظم سے جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل
بعد میں بی جے پی کے کئی اراکین اسمبلی ایوان سے باہر نکل آئے اور جموں میں جاری احتجاجی مارچ میں شامل ہو گئے، تاہم پولیس نے مظاہرین کو سیول سیکریٹرٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔