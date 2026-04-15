روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف جموں میں کارروائی
روہنگیا پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اچانک بے دخل کیا جارہا ہے اور انکے پاس رہنے کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے۔
Published : April 15, 2026 at 8:33 PM IST
جموں : جموں کے تریکوٹہ نگر علاقے میں روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی وکرم رندھاوا کی طرف سے حالیہ کارروائی نے پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو خوف و حراس میں ڈالا ہیں جہاں ایک طرف انتظامیہ غیر قانونی قبضوں کے خاتمے کی بات کر رہی ہے وہیں متاثرہ یہ مہاجر خاندان اپنے بنیادی حقوق اور تحفظ کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔
آج یعنی بدھ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی وکرم رندھاوا نے پولیس اور متعلقہ محکموں پی ایچ ای، پی ڈی ڈی اور جموں میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں کے ہمراہ تریکوٹہ نگر میں واقع روہنگیا مسلمانوں کی طرف سے بنائی گئی عرضی جھونپڑیوں کا دورہ کیا۔ اس دوران متعدد خاندانوں کے بجلی اور پانی کے کنکشن منقطع کر دیے گئے اور اس کارروائی کے دوران عارضی جھونپڑیوں اور ترپال سے بنے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ویڈیوز میں مبینہ طور پر وکرم رندھاوا کو خود موقع پر موجود دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ دیگر اہلکاروں کو انہدام کی ہدایات دیتے نظر آتے ہیں۔
ایم ایل اے وکرم رندھاوا نے اس دوران یہ بھی کہا کہ روہنگیا لوگ یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور بکریاں چوری کر لاتے ہیں اور انہیں پال کر ارد گرد کے علاقوں میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے موقع پر ہی پولیس کو ہدایت دی کہ ان کی تمام بکریاں ضبط کی جائیں اور انہیں شیلٹر میں منتقل کیا جائے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں خود برداشت کروں گا۔ اس دوران بی جے پی رکن اسمبلی نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کا استعمال بھی میڈیا کے سامنے کیا اور روہنگیا پناہ گزینوں کو برا بھلا کہا۔
متاثرہ روہنگیا پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اچانک بے دخل کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی برسوں سے جموں میں مقیم ہیں اور ان میں سے کئی افراد اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے کارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں انہیں شدید عدم تحفظ کا احساس دلا رہی ہیں روہنگیا پناہ گزین افراد نے الزام لگایا کہ کارروائی کے دوران انہیں علاقہ چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور ان کے مویشی،جن میں بکریاں شامل ہیں،ضبط کیے گئے ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے روزگار کا واحد ذریعہ تھا۔
دوسری جانب،رکن اسمبلی وکرم رندھاوا نے اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ زمین ریلوے کی ملکیت ہے اور اسے ایک حساس علاقہ قرار دیا۔ ان کے مطابق غیر قانونی قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور تقریباً 50 سے 60 خاندانوں کے کنکشن منقطع کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کے حلقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رہیں گے اور علاقے میں صفائی مہم بھی شروع کی جائے گی تاکہ نظم و نسق بحال رکھا جا سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ روہنگیا پناہ گزین گزشتہ کئی برسوں سے جموں میں مقیم ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی موجودگی پر سیاسی و سماجی سطح پر تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔