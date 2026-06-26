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نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے دورے پر ہنگامہ، آر ایس پٹھانیہ نے بدعنوانی اور غیر قانونی مائننگ کے سنگین الزامات لگائے
بی جے پی رکن اسمبلی آر ایس پٹھانیہ نے نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری پر سنگین الزامات لگائے ہیں، محمد اشرف گنائی نےخاص بات چیت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 26, 2026 at 11:39 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): بدھ کو جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے دورے کے دوران اودھم پور ایسٹ اسمبلی حلقے میں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی اور انہیں سیاہ جھنڈے دکھائے گئے۔ یہ معاملہ پورے جموں خطے میں دن بھر سرخیوں میں رہا۔ اس ضمن میں ای ٹی وی بھارت نے ایم ایل اے آر ایس پٹھانیہ سے بات کی اور ان کا ردعمل جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، خاص طور پر جبکہ آپ دونوں معزز ارکان اسمبلی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر سریندر چودھری میرے دوست ہیں۔ جب میں پہلے ایم ایل اے تھا، تو وہ ایم ایل سی تھے، اور آج ہم دونوں اس اسمبلی کے لیے منتخب ہو کر ایم ایل اے بنے ہیں۔ یہ اچھی قسمت ہے کہ وہ نائب وزیراعلیٰ بنے۔ تاہم میں نے شروع ہی سے غیر قانونی مائننگ (کان کنی) کا معاملہ تعمیری انداز میں اٹھایا ہے، یہاں تک کہ اسمبلی سیشن کے دوران بھی میں نے اس پر بات کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر جموں و کشمیر میں غیر قانونی مائننگ کو آکسیجن فراہم کرنے والا کوئی مرکزی کردار ہے، تو وہ خود سریندر چودھری ہیں۔ یہاں تک کہ داچی گام میں نیشنل کانفرنس کے ایک بند کمرہ اجلاس کے دوران، ان کی اپنی پارٹی کے ایم ایل اے نے ان کی دیانت، کردار اور ساکھ پر سنگین سوالات اٹھائے تھے اور ان پر بدعنوانی کے براہ راست الزامات لگائے تھے۔
نائب وزیر اعلی کے خلاف احتجاج اور سیاہ جھنڈے دکھانے کے خلاف انہوں نے بتایا کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک پارلیمانی جمہوریت میں، مقامی ایم ایل اے کو شامل کیے بغیر کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ روز، نائب وزیراعلیٰ نے ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں سرکاری آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا۔ تاہم، اس جگہ کو نیشنل کانفرنس کے جھنڈوں، فلیکس اور نعروں سے پاٹ دیا گیا تھا، جس سے ایک سرکاری فنڈز سے ہونے والی تقریب کو پارٹی کی تقریب میں تبدیل کر دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر نے 53 ضلعی افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے پورے عملے کے ساتھ وہاں حاضر رہیں۔ جبکہ پولیس کی اتنی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی جیسے وہ کسی مقامی تقریب کا انتظام کرنے کے بجائے علاقے کو کسی خطرے سے بچا رہے ہوں۔ وہ تقریب کو بھرنے کے لیے ریت اور بجری مافیا سے وابستہ عناصر کو لے کر آئے۔ یہ عمل کسی سرکاری عہدے کے وقار کی مکمل خلاف ورزی ہے۔
یہ سوال پوچھنے پر کہ آپ سریندر چودھری پر کرپشن کے حوالے سے مسلسل یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا آپ نے سی بی آئی کے پاس کوئی باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے، یا یہ صرف ایک سیاسی زبانی جنگ ہے؟" ایم ایل اے آر ایس پٹھانیہ نے جواب دیا کہ، آپ فکر نہ کریں، ایک باقاعدہ شکایت پر بھی کارروائی کی جائے گی اور سچائی سامنے آ جائے گی۔ میں نے سرکاری سرکولر کی خلاف ورزی کے سلسلے میں، جس کے تحت سرکاری تقاریب میں مقامی ایم ایل اے کو مدعو کرنا لازمی ہے، اسمبلی کے اسپیکر کو پہلے ہی ایک تفصیلی پریولیج موشن(تحریک استحقاق) جمع کرا دی ہے۔
کچھ محکموں کے تحت عملی طور پر ایک 'ٹرانسفر انڈسٹری' (تبادلوں کی صنعت) چل رہی ہے۔ توتے والی کھوئی میں وزیر کے خاندان کی طرف سے ایک کرشر چلایا جا رہا ہے، جسے دستاویزات میں سرکاری طور پر بند دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک بیرونی سنڈیکیٹ کے اثر و رسوخ کے تحت نئے ٹینڈر جاری کرنے کے بجائے پرانی شرائط پر مائننگ لیز میں توسیع کرنے کی وجہ سے ریاستی خزانے کو بھاری نقصان ہوا ہے جو کہ 200 کروڑ روپے بنتا ہے۔
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