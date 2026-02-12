ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے کیلئے ایس ٹی-2 درجہ کے مطالبہ پر جموں کشمیر اسمبلی میں گرما گرمی
بھاجپا رکن اسمبلی نریندر سنگھ نے ایوان میں اپنے ساتھی ایم ایل اے اروند گپتا کیلئے ایس ٹی2ریزرویشن کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 12, 2026 at 3:47 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے منتخب رکن اسمبلی اروند گپتا کے لیے شیڈولڈ ٹرائب (ایس ٹی)2 درجہ دئے جانے کے مطالبہ پر جمعرات کو اسمبلی میں خاصی گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ یہ درجہ فی الحال صوبہ جموں کے پیر پنچال خطے اور شمالی کشمیر کے اُوڑی علاقے کے پہاڑی بولنے والے افراد کے لیے مخصوص ہے۔
جموں ساؤتھ - آر ایس پورہ سے بی جے پی کے رکن اسمبلی نریندر سنگھ نے ایوان میں ضمنی سوال کے دوران یہ معاملہ اٹھایا کہ راجوری اور پونچھ اضلاع کے پہاڑی افراد کو یونین ٹیریٹری کے دیگر حصوں میں ایس ٹی2 کا فائدہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جموں ویسٹ کے رکن اسمبلی اروند گپتا نے ایک سال قبل اس درجہ کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اب تک انہیں کوئی واضح جواب نہیں ملا۔
اس پر پونچھ سے نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی اعجاز جان نے مداخلت کرتے ہوئے بی جے پی اراکین سے سوال کیا کہ وہ خود کو ڈوگرہ مانتے ہیں یا پہاڑی؟ ان کا کہنا تھا کہ ’’یہ درجہ اُن پہاڑی لوگوں کے لیے ہے جو چراگاہوں میں رہتے، مویشی پالتے اور زمینی مشکلات جھیلتے ہیں۔‘‘
بحث کے دوران اروند گپتا اور نریندر سنگھ اپنی نشستوں سے اٹھ کر ایوان کے وسط میں آگئے، تاہم اسپیکر نے انہیں ہدایت دی کہ ’’اگر وہ اپنی بات کہنا چاہتے یا اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نشستوں پر واپس جائیں۔‘‘
سماجی بہبود، صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے حکومت کا مؤقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایس ٹی-2 درجہ کے لیے باقاعدہ معیار ہے اور اس کے لیے رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں، اور درخواست گزار کا متعلقہ علاقے کا مستقل باشندہ ہونا ضروری ہے۔ حکومتی جواب پر عدم اطمینان ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے دونوں اراکین نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔
