ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی رکن اسمبلی دیویانی رانا نے جموں و کشمیر بجٹ 2026-27 پر تحفظات کا اظہار کیا
نو منتخب رکن اسمبلی دیویانی رانا نے آفات سماوی سے نمٹنے اور شعبہ تعلیم کے لیے بجٹ میں کمی پر حکومت کو آڑے ہاٹھوں لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 4:05 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر اسمبلی میں بجٹ پر جاری بحث پر نگروٹہ اسمبلی حلقے سے نو منتخب ایم ایل اے - دیویانی رانا - نے بھی اپنے خدشات و تحفظات کا اظہار کیا۔ بجٹ پر اپنی پہلی تقریر کے ساتھ ہی دیویانی رانا اسمبلی کیریئر کا آغاز کیا۔
ہفتہ کے روز بجٹ پر بحث کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ٹکٹ پر ضمنی انتخابات میں جیت درج کرنے والی دیویانی رانا نے شعبہ تعلیم اور آفات سماوی سے نمٹنے کے لئے فنڈز میں کٹوتی پر منتخب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔
بجٹ پر گفتگو سے قبل دیویانی رانا نے اپنے والد اور سابق بی جے پی لیڈڑ دیویندر سنگھ رانا کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح رہے کہ دیوندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد نگروٹہ کے عوام نے ان کی دختر دیونانی رانا پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ضمنی انتخابات میں کئی ہزار ووٹوں سے کامیاب کرایا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیویانی رانا نے کہا کہ آفات سماوی سے نمٹنے اور بحالی کے شعبے کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبے میں بھی فنڈز میں کٹوتی کی گئی ہے۔ رانا نے گزشتہ برس جموں و کشمیر خاص کر کشتواڑ سمیت جموں صوبہ کے مختلف علاقوں میں آئے سیلاب کا بھی حوالہ دیا اور کہا: ’’گزشتہ برس مسلسل بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث جموں و کشمیر میں لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔‘‘ دیویانی نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’فلیش فلڈ کے بعد جہاں آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے بجٹ میں اضافہ کی امید تھی، تاہم حکومت نے اس اہم شعبے میں کمی کرکے خطے کی جغرافیائی حیثیت کو نظر انداز کیا ہے۔‘‘ دیویانی رانا کے مطابق ’’اس طرح کے حالات میں بجٹ میں کمی کرنا خطے کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتے۔‘‘
یاد رہے کہ گزشتہ روز یعنی جمعہ کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ، جو خطے کے وزیر خزانہ بھی ہے، نے یو ٹی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ 2026-27 مالی سال کے لیے پیش کیا۔ مجموعی طور پر پیش کیے گئے بجٹ پر ملا جلا رد عمل پیش کیا گیا، جہاں کاروباری طبقے سے وابستہ افراد کسانوں نے عمر حکومت کی کراپ انشورنس اسکیم متعارف کرائے جانے پر ان کی ستائش کی وہیں حریف سیاسی جماعتوں خاص کر بی جے پی نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت این سی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔