ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان میں بی جے پی میٹنگ، جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور و خوض
جموں وکشمیر کے شوپیاں میں منعقد بھارتیہ جنتا پارٹی کی میٹنگ میں پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے بطورمہمانِ خصوصی شرکت کی۔
Published : December 19, 2025 at 4:55 PM IST
شوپیان: بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے شوپیان میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ ضلع صدر راجہ وسیم نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر سینئر پارٹی قائدین، عہدیداران اور ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر نے نیشنل کانفرنس کے وزیر اعلی عمر عبداللہ پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ صرف ایک ہی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ الطاف ٹھاکر نے کہا کہ جموں و کشمیر ایک کثیر الثقافتی اور کثیر المذاہب خطہ ہے، جہاں قیادت کو تمام طبقات کے مفادات کی یکساں نمائندگی کرنی چاہیے۔
انہوں نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (ایم جی این ریگا) اسکیم کے مبینہ نام کی تبدیلی کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی۔ الطاف ٹھاکر نے کہا کہ رام بھارتی ثقافت اور عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور خود مہاتما گاندھی بھی رام کے بھگت تھے، اس لیے نام میں ثقافتی اقدار کی جھلک ہونا فطری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئے نام کے تحت یہ اسکیم دیہی علاقوں اور غریب طبقے تک بہتر رسائی حاصل کرے گی اور اس کے فوائد میں اضافہ ہوگا۔
مزید پڑھیں:مولانا محمود مدنی ملک میں منافرت پھیلا رہے ہیں، کس کے خلاف جہاد کریں گے؟ بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکرکی تنقید
الطاف ٹھاکر نے کہا کہ گاندھی سے بھی بڑے رام ہیں اور بھارتی سماج میں رام کا تصور اخلاقیات، سچائی اور خدمتِ خلق کی علامت ہے۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ عوامی فلاحی اسکیموں کے فوائد نچلی سطح تک پہنچانے میں فعال کردار ادا کریں۔