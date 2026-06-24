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محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ، بی جے پی رہنماؤں کا گانگو دورہ
بی جے پی کےسینئر رہنما محمد لطیف بٹ نے پارٹی کے دیگر سینئراراکین کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئےانتظامات کا جائزہ لیا
Published : June 24, 2026 at 4:12 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): محرم الحرام کے دوران جہاں ضلعی اور سرکاری سطح پر عزاداروں کے لیے مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں، وہیں ان انتظامات کا مسلسل جائزہ بھی لیا جاتا ہے، تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں بھی شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کرکے عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرتی ہیں اور شیعہ سنی بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
اسی سلسلے میں بی جے پی کے سینئر رہنما محمد لطیف بٹ نے پارٹی کے دیگر سینئر اراکین کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے گانگو علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی وفود سے ملاقات کی اور محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔
دورے کے دوران مقامی لوگوں نے اپنے علاقے کو درپیش مختلف مسائل سے وفد کو آگاہ کیا۔ خصوصاً علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کی کمی کا مسئلہ نمایاں طور پر اٹھایا گیا، جس پر محمد لطیف بٹ نے ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی کہ عوامی سہولت اور بہتر آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے گانگو علاقے میں مزید اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں۔
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انہوں نے اس موقع پر کہا کہ محرم الحرام کے مقدس ایام میں تمام مکاتبِ فکر کے لوگوں کو اتحاد، بھائی چارے اور باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دینا چاہئے تاکہ علاقے میں امن و ہم آہنگی کا ماحول برقرار رہے۔