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جھارکھنڈ طلبہ احتجاج پر کانگریس کی 'خاموشی'، بی جے پی لیڈر کا راہل گاندھی پر وار
بھاجپا لیڈر سنیل شرما نے رانچی میں طلبہ پر طاقت کے استعمال اور پرچہ لیک معاملے پر کانگریس کی خاموشی کو دوہرا معیار قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 11, 2026 at 4:53 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنما سنیل شرما نے ریاست جھارکھنڈ کے رانچی میں طلبہ کے خلاف مبینہ طاقت کے استعمال پر "کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں کی خاموشی" پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سنیل شرما کا کہنا ہے کہ "یہ وہی جماعتیں ہیں جو نئی دہلی میں چند طلبہ کے احتجاج کے وقت (مرکزی) حکومت کے خلاف کھل کر آواز اٹھا رہی تھیں، لیکن رانچی میں طلبہ کے خلاف کارروائی پر خاموش ہیں۔"
جموں میں منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ رانچی میں طلبہ کا احتجاج راہل گاندھی کے ’’دوہرے معیار‘‘ کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا: "کیا یہ طلبہ بھی اپنے والدین کی اولاد نہیں ہیں؟ راہل گاندھی نے اس معاملے میں دوہرا معیار کیوں اپنایا ہے؟ کانگریس کی تمام اتحادی جماعتیں اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں، جبکہ نئی دہلی میں چند طلبہ کے احتجاج کے وقت یہی جماعتیں حکومت کے خلاف کھل کر بول رہی تھیں؟"
بی جے پی رہنما نے رانچی کی صورتحال کو حساس قرار دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی۔ سنیل شرما کے مطابق، طلبہ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن (PSC) اور اسٹاف سلیکشن بورڈ (SSB) کے امتحانات میں بدعنوانی اور پرچہ لیک ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جہاں مبینہ طور پر چند من پسند امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔
شرما نے مزید کہا کہ طلبہ نے احتجاج کے دوران کوئی توہین آمیز زبان استعمال نہیں کی اور یہ احتجاج ازخود شروع ہوا تھا۔ شرما کے مطابق: "جس طرح طلبہ جمع ہوئے، کھانے اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا، اس سے واضح تھا کہ اس میں کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا."
سنیل شرما نے واضح کیا کہ جھارکھنڈ میں پرچہ لیک کا معاملہ کسی داخلہ امتحان سے متعلق نہیں بلکہ بھرتی کے امتحانات سے متعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ اس معاملے کی تحقیقات جھارکھنڈ انتظامیہ کے بجائے مرکزی تفتیشی بیورو (CBI) سے کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
سنیل شرما نے جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کو بھی اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے یہاں رات کے وقت احتجاج کیا، لیکن آج جھارکھنڈ کے طلبہ کے معاملے پر خاموش ہے۔ "ملک کے لوگ کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں بھی کانگریس بے نقاب ہو گئی ہے۔"
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